UŽIVO Počela su saslušanja 63 pravovaljanih kandidata za Ustavni sud

Sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav počela je u 9.30 sati

Počelo je saslušanja 63 pravovaljanih kandidata za Ustavni sud

Saslušanja je Odbor zakazao od 17. do 25. listopada

Tijek događaja:

09:32 - Kandidati, kako je pojasnio Ivan Malenica, imaju nekoliko minuta da se predstave, a potom im članovi Odbora i drugi zastupnici mogu postavljati pitanja. Svaki će kandidat okvirno imati oko pola sata.

Pred Odborom se prvi predstavljaju Domagoj Sivrić, Branko Brkić, Marina Zagorec, Marko Čičković, Davorin Ivanjek, Senad Bajramović, Zoran Vujasin, Zlatko Ćesić, Robert Travaš, Vedran Ceranić i Jadranka Osrečak, a zastupnici im mogu postavljati pitanja kako bi se pobliže upoznali s njihovim dosadašnjim radom i motivima prijave za poziciju suca Ustavnog suda.

09:05 - Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav utvrdio je prošli četvrtak 63 pravovaljane kandidature od njih 66 pristiglih za poziciju 10 ustavnih sudaca čiji je mandat istekao u lipnju te zakazao javna saslušanja od 17. do 25. listopada. "Utvrdili smo listu pravovaljanih kandidatura za izbor 10 sudaca Ustavnog suda", kazao je predsjednik Odbora Ivan Malenica (HDZ) nakon održane sjednice.

Na javni poziv raspisan 14. lipnja prijavilo se 66 kandidata, no dvoje ih je povuklo kandidature, a jedna, ona Vladimira Šplajta, utvrđena je kao nepravovaljana zbog nedostatka radnog staža. Tako će 63 kandidata proći javno saslušanje na tom Odboru na kojem će se predstaviti, a članovi će im moći postavljati pitanja. Saslušanja je Odbor zakazao od 17. do 25. listopada, što znači da će svaki dan u tom razdoblju biti saslušano 10-ak kandidata, i to onim redoslijedom kako su slali kandidature.

Za ustavnog suca može biti izabrana osoba koja je hrvatski državljanin, diplomirani pravnik s najmanje 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci koji se u toj struci istakao znanstvenim ili stručnim radom ili javnim djelovanjem, doktor pravnih znanosti koji, uz ostale ispunjene uvjete, ima najmanje 12 godina radnog iskustva u pravnoj struci.

Ustavne suce bira Sabor dvotrećinskom većinom

Postupak kandidiranja i predlaganja za izbor Hrvatskom saboru provodi saborski odbor nadležan za Ustav, koji raspisuje javni poziv, prikuplja prijave te obavlja razgovore s onima koji ispunjavaju uvjete. Potom se imenovanje ustavnih sudaca provodi na plenarnoj sjednici Sabora, zastupnici o svakom predloženom kandidatu glasaju pojedinačno, a potrebna im je dvotrećinska većina. Dakle, glas 101 zastupnika. Sabor dvotrećinskom većinom 10 sudaca mora izabrati do početka prosinca, a to podrazumijeva i konzultacije i dogovor oporbe i vladajućih. Naime, desetorici ustavnih sudaca mandat je istekao još 7. lipnja, no s obzirom na to da do tada Odbor nije bio raspisao poziv, produžen im je za još šest mjeseci.

"Za sad nismo nikakve razgovore obavljali, pričekat ćemo razgovore s kandidatima pa onda imamo cijeli studeni da obavimo konzultacije i da do kraja studenog izglasamo 10 sudaca i sutkinja", rekao je Malenica. Izrazio je uvjerenje "da postoji razum s jedne i druge strane" kako bi taj dogovor bio uspješan i do roka jer je Ustavni sud, naglasio je, važno tijelo koje štiti Ustav, ustavna prava građana i ima obavlja nadzor nad ustavnošću i zakonitošću zakona i propisa. HDZ-u će, kazao je, prilikom odabira biti važna stručnost, iskustvo kandidata te njihov integritet u dosadašnjem radu.

Šest dosadašnjih ustavnih sudaca kandidira se i za novi mandat

Mandati su istekli sucima Andreju Abramoviću, Ingrid Antičević Marinović, Snježani Bagić, Branku Brkiću, Mariju Jelušiću, Lovorki Kušan, Josipu Leki, Davorinu Mlakaru, Rajku Mlinariću i Miroslavu Šumanoviću. Šestero ih se kandidira za novi mandat - Abramović, Brkić, Jelušić, Kušan, Mlinarić te Šumanović. U Ustavni sud, koji s predsjednikom Miroslavom Šeparovićem broji 13 sudaca, žele i aktualni suci nekih od ostalih sudova, a među njima i bivši predsjednik Vrhovnog suda i trenutni sudac toga suda Đuro Sessa. Kandidirao se i bivši HDZ-ov zastupnik i ministar pravosuđa te donedavni predsjednik ovog saborskog Odbora Dražen Bošnjaković.

Na poziv se javio i Davorin Ivanjek, odvjetnik i aktualni zamjenik predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, a kandidaturu je, između ostalih, poslala i bivša pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić, koja je bila i docentica na Katedri za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od svih pristiglih kandidatura najviše je profesora ili docenata sa zagrebačkog, riječkog i osječkog Pravnog fakulteta. Prije osam godina, 2016., na poziv se javilo manje kandidata - njih 49, a tri su kandidature bile odbačene kao nepravovaljane.