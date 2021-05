VIDEO Osoba godine u BiH je 12 članova Svjetskog programa za hranu UN-a, nobelovci rodom iz BiH-a

Prestižna manifestacija, jubilarni 20. Večernjakov pečat, održala se u petak navečer istovremeno u nekoliko gradova u BiH i regiji, a prenosile su je BHRT i HRT te druge regionalne televizije. Posebni ocjenjivački sud sa šireg popisa izabrao je 150 kandidata iz svih sfera života koji su sa svojim djelovanjem obilježili proteklu godinu. Kandidati su se natjecati u 15 kategorija za glavnu nagradu 'Osobu godine'.

Tijek događaja:

22:45 - Osoba godine u BIH je 12 članova Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih naroda, a koji su rodom iz Bosne i Hercegovine. Svjetski program za hranu je prošle godine dobio Nobelovu nagradu za mir. Organizacija pomaže više od 100 milijuna ljudi u 88 ratom, siromaštvom i glađu pogođenih država.

Denis Ćorić iz Mostara, Aida Filipović iz Sarajeva, Zlatan Milišić iz Sarajeva, Dragica Pajević Alp iz Banje Luke, Dragan Močević iz Mostara, Davorka Garagić iz Tuzle, Snježana Leovac iz Sarajeva, Alen Hodžić iz Cazina, Nataša Nadaždin iz Mostara, Mirjana Kavelj iz Sarajeva, Asja Hadžihasanović iz Sarajeva i Marija Vučina iz Stoca učinili su BiH ponosnom i zasluženo su ponijeli titulu Osobe godine u BiH.

- Jako sam iznenađen i ponosan, hvala velika svima od nas 12 koji smo dobili ovo prestižno priznanje kao dio Svjetskog programa za hranu UN-a. Poslije Nobelove nagrade za mir, ovo je najcjenjenija nagrada koju smo mogli dobiti za svoj rad. Ja radim u Siriji i idućeg tjedna idem nastaviti svoj rad pomažući gladnima, siromašnima i napaćenima, zajedno sa svojim kolegama iz BiH i čitavog svijeta - kazao je Denis Ćorić u pobjedničkom govoru.

- Čast mi je biti u istoj kategoriji s tako izuzetnim ljudima. Ovo priznanje posvećujem mojim kolegama koji su poginuli u humanitarnim misijama diljem svijeta. I ovo priznanje dijelim s kolegama u mojoj organizaciji koji svakodnevno riskiraju živote pomažući drugima – kazala je, između ostalog, Mirjana Kavelj.

22:41 - Osoba godine u svijetu je Joe Biden, američki predsjednik. Nagradu u njegovo ime je primio američki veleposlanik u BiH Eric Nelson.

- Velika mi je čast i zadovoljstvo prihvatiti ovu nagradu uime predsjednika SAD-a. Prijateljstvo i uzajamno razumijevanje između naših dviju zemalja traju desetljećima. Ovo je još jedan simbol dubine naših odnosa. Sjedinjene Države jesu i bit će istinski prijatelj i saveznik građana Bosne i Hercegovine - kazao je veleposlanik Nelson i zahvalio se na nagradi.

22:33 - Dino Merlin premijerno nastupa s pjesmom Jedan dan, jedna noć

22:31 - Europska osoba godine je Josep Borrell, visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a, koji čuva granice Unije i odlučno rješava probleme. Borell nije mogao biti prisutan, ali je poslao poruku podrške BiH na njezinom europskom putu.

22:29 - Posebno priznanje za iznimna sportska dostignuća dobio je Zlatan Ibrahimović. Nagradu mu je predao suigrač Ante Rebić.

22:26 - Sportaš godine je Bojan Bogdanović. Nagradu umjesto njega primila je njegova sestra Martina Bogdanović. Bojan se javio iz Salt Lake Cityja i obećao da će učiniti sve što može da svoj tim dovede do kraja.

- Ovo je godina i novog normalnog na kojeg se jednostavno ne možeš naviknuti jer je sport bez publike nezamisliv. Nadam se da će ova pandemija uskoro završiti i da ćemo svi nastaviti živjeti normalnim životima. Ja mogu samo obećati da ću ove sezone uz svoj tim sastavljen od vrhunskih košarkaša pokušati otići do kraja NBA lige - ustvrdio je.

22:20 - Nagradu za Gospodarski uspjeh godine dobio je Saša Trivić. Trivić je predsjednik Unije udruga poslodavaca RS-a, koji je svoje pekarske proizvode brendirao i izvozi ih u EU, a ušao je i u posao proizvodnje dizala. Njemu je priznanje uručio Miro Džakula, predsjednik Uprave za neizravno oporezivanje

22:17 - Gospodarstvenik godine je Nikola Franjić iz Viteza, najuspješniji poduzetnik u djelatnosti staklarstva u regiji, koji je u prošloj pandemijskoj godini ostvario rekordan prihod.

Ustvrdio je kako svoj uspjeh ne bi imao da nije bilo njegovih suradnika.

22:10 - Večernjakov pečat za Zvijezdu godine dobila je Arija Rizvić, pobjednica HRT-ova showa “Zvijezde pjevaju”, rođenoj Banjolučanki koja je režirala predstavu o roditeljima u ratu izbjeglima iz Banje Luke.

- Ova godina bila je teška za sve nas kulturnjake, ali ja sam imala priliku i sreću raditi neke divne projekte, drago mi je da ste ih prepoznali i hvala vam puno. Ovu nagradu posvećujem svojim roditeljima - kazala je Arija Rizvić

22:07 - Umjetnikom godine proglašen je Dino Merlin. Nagradu mu je predala Amina Mahmutović, predsjednica Uprave UniCredit banke.

- Vrijeme koje dolazi, na njega nema utjecaja. Ali ovo vrijeme na njega imamo. Nastojat ću biti svjetionik kako treba naporno raditi i biti perfekcionista - poručio je slavni glazbenik.

22:01 - Prošle godine BHRT je slavio 75. rođendan, dok ove godine BHRT slavi 95. rođendan radija i 65. rođendan televizije. Sve to bila je prilika da posebno priznanje Večernjakovog pečata ode u ruke dvojice generalnih direktora dviju televizija. U studiju BHRT-a u Sarajevu šefica Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Kathleen Kavalec priznanje je uručila prvom čovjeku BHRT-a Belminu Karamehmedoviću. U studiju HRT-a, generalnom direktoru Kazimiru Bačiću priznanje je uručio glavni urednik Večernjeg lista iz Zagreba Dražen Klarić.

21:55 - Pečat za znanost dobila Anela Zorlak, koja je otvorila prvo genetičko savjetovalište u Sarajevu i koja se bavi istraživanjem rijetkih oboljenja u BiH.

- Bit ću slobodna kazati da smo zasigurno ušli u eru personaliziranog pristupa, gdje će nam analiza gena pomoći da idemo ukorak čak i prije nego što dijagnosticiramo neka vrlo rijetka oboljenja. Upravo iz te želje nastao je Centar za genetičko savjetovanje Genetika u BiH - kazala je Zorlak.

Nagradu joj je uručio Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj.

21:50 - Predsjednik Uprave HT-a Vilim Primorac uručio je Večernjakov pečat za medicinu Draganu Piljiću, šefu Odjela za vaskularnu kirurgiju UKC-a Tuzla, po kojem je nazvana u svijetu jedinstvena metoda za operaciju trbušne aorte.

21:45 - Nagradu za Međureligijski dijalog dobio je igumanu Danilu Pavloviću. Njemu su nagradu predale časna sestra Blanka Jeličić i muallima Šejla Mujić-Kevrić.

- Dijalog, suživot, međusobna ljubav je nešto na što nas poziva evanđelje i ljudskost koju imamo u sebi. Hvala svima na tome što ste me prepoznali kao takvog i ja zaista se trudim da to i budem. Nadam se da će me Gospod nagraditi da tako i svoj život završim u čežnji i nadi da ćemo svi živjeti u međusobnoj ljubavi i poštovanju - skromno je ustvrdio iguman Danilo Pavlović.

21:40 Političar godine je Mario Kordić, aktualni gradonačelnik Mostara. Priznanje mu je uručio njegov prethodnik bivši gradonačelnik Ljubo Bešlić koji je istaknuo da mu je čast dodijeliti ovu nagradu.

- Siguran sam da samo tolerancija, suživot, razumijevanje onog drugog i drukčijeg, samo dijalog može učiniti ovo društvo boljim, i na tom cilju sam ustrajan i predan u svom mandatu - kazao je Kordić te se zahvalio na nagradi.

21:30 - Massimo Savić izveo je svoju popularnu pjesmu 'Mali krug velikih ljudi'.

21:28 - Nagradu Pothvata godina dobila je Snežana Ružičić, načelnica Jezera po kojem je krater na Marsu dobio ime.

Istaknula je da su oni u Jezeru napravili dobar posao promocije tog mjesta nakon što je NASA odabrala krater Jezero za misiju slanja rovera i ispitivanja života na Marsu.

- Mi ne stajemo ovdje, zajedno sa sveučilištima Banje Luke, Sarajeva i Mostara idemo u daljnje aktivnosti, pripremamo jedan projektni prijedlog prema NASA-i i u budućnosti vjerojatno realiziramo gradnju istraživačko-edukativnog centra na području općine Jezero, a u cilju usavršavanja budućih znanstvenika i inženjera - najavila je načelnica.

21:22 - Večernjakov pečat za Humanost pripao je Sajiri Poljo i posthumno njezinim herojima Mariju Biliću i Vehidu Đulanu. Oni su joj spasili život i nedugo nakon toga umrli. Nagradu je primila djevojčica koja im je posvetila i pjesmu.

-Spasivši moj život dobili ste krila - poručila je emotivno curica.

21:13 - Nagradu za Ponos BIH dodijelit će Enis Bešlagić koji je istaknuo kako je njemu osobno drago ime pobjednika. Pečat za Uspjeh godine pripao je Izetu Buči.

Buči se javio iz Londona.

- Hvala Večernjem listu i što su u mojoj rodnoj domovini prepoznali moj uspjeh te mi dodijelili Pečat za timski osvojenoga Oscara za vizualne efekte u filmu Sama Mendesa “1917. - ustvrdio je.

21: 10 - U kategoriji Ponos BiH posebno priznanje dobili su Heroji u bijelom. Nagradu im je uručila Valentina Rupčić, zamjenica direktora Večernjakovog pečata i predsjednica Ocjenjivačkog suda naglasivši veliko hvala u ime svih koji su preboljeli koronavirus.

- Svima zahvaljujem, Večernjakovu pečatu i ekipi koja je prepoznala ono što su zdravstveni djelatnici napravili za ovu godinu dana - kazao je ravnatelj SKB-a Mostar Ante Kvesić izrazivši nadu kako će se procijepljenošću 'riješiti' pandemija ili barem dovesti pod kontrolom.

21:05 - Voditelji Maja Miralem i Mario Sedmak istaknuli su važnost ovogodišnje dodjele nagrade.

21:01 - Ugledna manifestacija počela je glazbenom izvedbom 'Ero s onog svijeta' orkestra BHRT-a