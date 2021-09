Plenković: Vjerujem da ćemo u europodručje ući 1. siječnja 2023.

Premijer Andrej Plenković primio je potpredsjednika Europske komisije za gospodarstvo Valdisa Dombrovskisa. On sudjeluje na sjednici Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koja je počela u 9.30 sati u NSK.

– Razgovarat ćemo o napretku priprema Hrvatske za uvođenje eura kao naše valute. Osim članica i članova Vlade koji su uključeni u pripremu eura, ovdje su i naši socijalni partneri, predstavnici poslodavaca, sindikata, Hanfe, Državnog zavoda za statistiku, važni akteri koji su bitni za kvalitetno odvijanje cijeloga procesa. Strateški prioritet u mandatu nađe druge vlade jest ući u dvije dublje integracije na razini EU, jedna je schengenski prostor, a druga je ulazak u europodručje. Hrvatska je usvojila strategiju za uvođenje eura 2018. godine i otad sustavno i temeljito radimo na njenoj provedbi s kojom smo vrlo precizni u pogledu rokova koje smo sami planirali. Ulazak Hrvatske u europodručje jedna je od obveza koju smo prihvatili pristupanjem u Europsku uniju. Dosadašnje iskustvo država koje su pristupale europodručju, posebno država s ekonomijama koje su slične Hrvatskoj, pokazao je da je on donio prednosti i građanima i gospodarstvu. Ulaskom u europodručje nestat će valutni rizik, mjenjački troškovi, smanjit će se kamatne stope, potaknuti strana ulaganja, povećat će se mogućnost financiranja na tržištu kapitala, a to će imati i dodatni efekt za naš kreditni rejting koji smo vratili na razinu investicijskoga – rekao je na početku sjednice premijer Plenković.

– Imat će utjecaja i na olakšanje hrvatskoga izvoza, a ujedno i na dolazak turista u Hrvatsku. Usporedbom kretanja plaća i cijena u razdoblju od uvođenja eura do danas može se zaključiti da su se bruto plaće povećale znatno više od razine cijena. To znači da je životni standard u tim državama porastao nakon uvođenja eura, a mi to jako dobro znamo jer je većina naših prijatelja iz zemalja srednjoistočne Europe redovit gost na hrvatskom Jadranu – dodao je.

Reforme se provode, ističe premijer, u četiri područja.

– Mi smo ovom procesu pristupili vrlo strukturirano, pažljivo, smatramo da ćemo sve obaveze koje smo preuzeli ulazom u tečajni mehanizam ispuniti na vrijeme, rok nam je kraj ožujka 2022. godine. Na vladi redovito razgovaramo o provedbi reformskih mjera u četiri područja: sprečavanje pranja novca, poslovno okruženje, upravljanje u javnom sektoru i pravosuđu. Vjerujemo da će svi resori koji su u to uključeni ispuniti ono što smo dogovorili. Vjerujem da ćemo biti spremni za ulazak u europodručje 1. siječnja 2023. godine. Naš je cilj da taj boravak u europskom tečajnom mehanizmu bude dvije i pol godine, od 10. srpnja 2020. do 1. siječnja 2023. – kaže Plenković.

Ponovio je i kako Hrvatska za ovo desetljeće ima 25 milijardi eura sredstava.

– Očekujem da nam Europska komisija i dalje daje snažnu potporu, a mi ćemo i dalje obavljati svoj dio posla, voditi računa o tome da 60 posto hrvatskog izvoza ide u eurozonu, da turisti koji dolaze iz europodručja čine više od 60 posto hrvatskih gostiju, da je dvije trećine štednje u Hrvatskoj u eurima, da su i štednja i krediti vezani na euro u mjeri koja pokazuje da je Hrvatska već danas visoko eurizirana zemlja – kaže Plenković.

– Bit ćemo potpuno spremni za 1. siječanj 2023. – istaknuo je.

Nakon premijera, okupljenima se obratio Valdis Dombrovskis.

– Pohvaljujemo snažno izraženu političku volju Vlade na putu prema pristupanju u europrostor, a što se nas tiče kao Komisije, mi podržavamo vaš rad i želimo osigurati da se Hrvatska uspješno pridruži europodručju – rekao je i istaknuo kako se hrvatsko gospodarstvo dobro oporavlja.

– Možda vam se ova tranzicija čini dugačkom, no vjerujem da vrijedi ići tim putem, a Hrvatska ne samo da će promijeniti valutu nego će postati prosperitetno i čvrsto gospodarstvo – rekao je Dombrovskis.