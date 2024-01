Sumnjiče se da su za 750 kuna sređivali dozvole: USKOK traži istražni zatvor samo za ravnatelja učilišta

Nakon što je u zajedničkoj akciji USKOK-a i policije uhićena 41 osoba zbog sumnji u primanje i davanja mita, te nakon što su svi ispitani na USKOK-u, tužitelji su sucu istrage zagrebačkog Županijskog suda predložili da se istražni zatvor odredi protiv samo jedne osobe. Riječ je o Ervinu Martinušu, ravnatelju Pučkog otvorenog učilišta Argali. Što se tiče ostalih osumnjičenika, iz USKOK-a je pojašnjeno da određivanje istražnog zatvora protiv njih nisu tražili jer nisu ispunjene zakonske pretpostavke za takav prijedlog. Drugim riječima, za razliku od Martinuša, USKOK očito smatra da preostalih 40 osumnjičenika tijekom istrage koja je protiv svih pokrenuta neće moći ni utjecati na svjedoke ni ponoviti kazneno djelo.

Svi se skupa sumnjiče za primanje i davanje mita koje se koristilo da bi se ishodila uvjerenja o osposobljenosti za lovce i to bez obzira jesu li ispunjeni svi potrebni uvjeti za izdavanje tih uvjerenja. Kako USKOK sumnja, takva uvjerenja su se izdavala od veljače 2022. do siječnja 2023. i to na Pučkom otvorenom učilištu Argali koje je registrirano za osposobljavanja lovaca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači. Osim Martinuša, među osumnjičenicima su i predavači i ispitivači na Argaliju Darko R., Ivan K., Stjepan G., Dražen M. i Matija B. te tri policajaca i djelatnik Ministarstva gospodarstva.

Uglavnom USKOK sumnja da se od onih koji su htjeli dobiti uvjerenje za lovca davali ne manje od 750 kuna mita. Naime, polaznici programa osposobljavanja su nakon završenog programa trebali polagati ispit, koji se sastojao od pismenog i usmenog djela pred ispitnim povjerenstvom. Kada bi se dobilo uvjerenje o osposobljenosti, na temelju njega se moglo zatražiti izdavanje lovačke iskaznice i izdavanje odobrenja za nabavu oružja. USKOK tvrdi da se osumnjičenici od zainteresiranih tražili da na račun Pučkog otvorenog učilišta Argali uplate novac, a Martinuš se sumnjiči da im je izdavao u uvjerenja o osposobljenosti za lovca, bez obzira jesu li završili program osposobljavanja.

Uvjerenja je, kako se sumnja ovjeravao svojim potpisom i pečatom Pučkog otvorenog učilišta. Na temelju takvih uvjerenja moglo se tražiti izdavanje lovačke iskaznice te izdavanje odobrenja za nabavu oružja. Dio okrivljenika je na temelju tako pribavljenih uvjerenja nabavio i registrirao vatreno oružje. Sumnja se da su on, osumnjičeni predavači i ispitivači te Miljenko K., Matija L., Hrvoje Š. i Josip K., među sobom podijelili najmanje 6244 eura.

