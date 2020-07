'Upozorenje za putovanje u Hrvatsku ne mogu isključiti'

Austrijski ministar vanjskih poslova Alexander Schallenberg gostovao je na televiziji domaćeg dnevnog tabloida „Österreich“ (oe24) vezano uz u srijedu donesenu odluku austrijske vlade o izdavanju upozorenja najvišeg sigurnosnog stupnja (6) za putovanje u Rumunjsku, Bugarsku i Moldaviju, zbog visokog broja novozaraženih koronavirusom, koja je danas stupila na snagu.

To znači stroge granične kontrole za državljane tih zemalja pri ulasku u Austriju, u koju mogu isključivo ući, kao i državljani zemalja Zapadnog Balkana, s negativnim korona testom, jer u protivnom moraju u 14-dnevnu samoizolaciju. Dovoljan razlog za brojna pitanja, među kojima je spomenuta i Hrvatska.

Na upit zašto je Austrija izdala upozorenje za (ne)putovanje u zemlje Zapadnog Balkana , a ne i za Hrvatsku Schallenberg je odgovorio:

"Mi promatramo svaku državu, uključujući one koje su na tzv. zelenoj listi. Rumunjska i Bugarska su također već bile oslobođene graničnih kontrola. No, niti jedna država nije izuzetak, pa naravno niti Hrvatska. Ne mogu isključiti da ćemo u budućnosti biti prisiljeni i na taj korak. Ali, ne mogu niti potvrditi da će to tako biti".

Slijedeće pitanje za šefa austrijske diplomacije bilo je da li bi on odvraćao ljude od putovanja u Hrvatsku? „Mi smo već tjednima stavili cijeli svijet na razinu visokog sigurnosnog rizika. Ako se želi biti posve siguran, ne treba imati granicu između sebe i svoje domovine“, poručio je Schallenberg. Vezano uz izdano upozorenje za (ne) putovanje u Rumunjsku, Bugarsku i Moldaviju upozorio je da će posebno stroge kontrole biti na austrijskim granicama prema Mađarskoj i Sloveniji, na kojima će se striktno kontrolirati i sve putnike koji dolaze iz zemalja Zapadnog Balkana, primjerice Srbije, Bosne i Hercegovine i ostalih država na tom području. Kako je već istakao austrijski ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer broj graničnih policajaca je udvostručen i sada ih je na tim graničnim prijelazima 1.800.

Oe24TV je također za putnike iz gore navedenih zemalja i područja koje je Austrija stavila na „crvenu listu“ opisao kako od danas izgledaju kontrole na austrijskim graničnim prijelazima na istoku zemlje: "Granični policajac zaustavlja vozilo, utvrđuje odakle dolazi putnik, zdravstveni organi provjeravaju ispravnost liječničkog atesta da li je dotična osoba negativna na koronavirus, mjeri tjelesnu temperaturu i tek tada ako je sve uredu dopušta ulazak u Austriju. Za one koji nemaju test da su negativni na koronavirus, izdaju rješenje o obveznoj 14-dnevnoj samoizolaciji".