Upoznao je preko aplikacije, s njom dogovorio seks, pa ostao bez 1300 kuna

Kako koristiti moderne tehnologije za počinjenje kaznenog djela, mora da je bila misao vodilja, koja je 21-godišnjaka i 25-godišnjakinju potaknula na djelovanje, zbog kojeg su na koncu uhićeni te osumnjičeni za razbojstvo nad 18-godišnjim talijanskim državljaninom.

Kako je priopćila zagrebačka policija, mladić i djevojka fino su isplanirali kako da okradu 18-godišnjaka, a plan je uključivao i pripremu. Koja se sastojala od komunikacije između 25-godišnjakinje i 18-godišnjaka preko aplikacije za upoznavanje. Nakon što su se tako upoznali, dogovorili su da se nađu radi stupanja u seksualne odnose, koje je 18-godišnjak trebao platiti. Mladić je na to pristao pa su se 15. travnja dogovorili da se nađu. Mladić je te večeri došao u stambenu zgradu u Ulici Pavlenski put, nakon čega je 25-godišnjakinji poslao poruku preko društvene mreže.

Ona je poruku pročitala, no na nju nije odgovorila. Umjesto toga, 18-godišnjaku je prišao 21-godišnjak koji mu je zaprijetio pištoljem kojeg mu je prislonio na trbuh, nakon čega ga je zatražio novac. Preplašeni mladi Talijan je iz novčanika izvadio 1300 kuna te ih je dao 21-godišnjaku. No ovaj mu je i dalje prijetio pištoljem tražeći novac. Srećom, naišao je jedan građanin, pa je 21-godišnjak pobjegao. Uskoro su on i njegova pomagačica ipak nađeni i uhićeni te su kazneno prijavljeni.