Umro je prof. Mišo Virag, jedini hrvatski kirurg u Royal Collegeu

Nakon kraće i teške bolesti u 71. godini života u četvrtak je u KBC-u Zagreb umro prof. dr. Mišo Virag, ugledni maksilofacijalni kirurg i jedini kirurg iz Hrvatske član britanskoga Royal College of Surgeons, elitnog kirurškog društva u koje već četiristo godina ulaze samo pozvani. Našeg prof. Viraga u svoje je redove elitno kraljevsko društvo primilo 2006. godine.

Zagrepčanin iz liječničke obitelji, odrastao na Pantovčaku, svoju je iznimno uspješnu karijeru počeo graditi na Klinici za otorinolaringologiju na Šalati. Specijalizirao je i otorinu i maksilofacijalnu kirurgiju, a i supspecijalizacija bila mu je plastična kirurgija glave i vrata.

Prof. Virag bio je redovni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predstojnik Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava do jeseni 2017. godine. Tada je, napunivši 70 godina, otišao u mirovinu. Pet puta prije toga bolnica mu je produljivala jednogodišnji mandat zbog njegove iznimne stručnosti. Bio je i ravnatelj te bolnice od 2001. do 2003. godine, kada je smijenjen da bi na tu funkciju kao v. d. bio imenovan današnji ministar prof. Milan Kujundžić. Da je riječ o kolegi kojeg suradnici poštuju, govori i podatak da je za njegovu smjenu tada glasalo troje članova bolničkog Upravnog vijeća koje je postavila Vlada, dok je dvoje članova iz redova bolnice bilo protiv njegove smjene.

No prof. Virag nije puno mario za funkcije, bio je skroman i smatrao je da rad dovoljno govori o čovjeku. Nije htio mijenjati kiruršku salu za funkcije. “Nisam bio sretan kada su me postavili za ravnatelja, a ni naročito nesretan kada su me smijenili. Jednostavno je došao novi ministar koji je postavio svojeg ravnatelja”, kazao je u razgovoru za Telegram u svibnju prošle godine.

Ovog vrsnog kirurga i velikog humanista 2006. izabrali su za predsjednika europskog Udruženja maksilofacijalnih kirurga. Njegova je fotografija 2014. objavljena na koricama knjige uglednog američkog kirurga prof. Jatina Shaha “A Century of Progress in Head & Neck Cancer” uz fotografije svih velikih kirurga glave i vrata 20. stoljeća.

Virag i petero kolega liječnika osnovali su Centar za ekspertnu medicinu u kojem pacijenti mogu dobiti drugo mišljenje.

Brojne su operacije koje je obavio prof. Virag pomicale granice kirurgije. Poznat je slučaj iz 2007. kada je operirao 103-godišnju staricu koju su drugi otpisali i uvjeravali je da joj nema pomoći zbog 8 centimetara velikog tumora na licu. Kao mladi kirurg nije htio prihvatiti da je teški tumor na licu jednog dječaka neoperabilan i da bi samo izmučio dijete koje će ionako umrijeti. Operirao ga je, dječak je odrastao i kasnije mu redovito slao razglednice. Operirao je uspješno i jednomjesečnu bebu. Na stranici najdoktor prof. Viragu su pacijenti dali najviše ocjene, a dobro ga opisuje komentar:

“Prof. Virag je izuzetan dijagnostičar i kirurg, a u odnosu prema pacijentima pokazuje i kvalitetne ljudske osobine. Primijetio sam, u ambulanti je često sa studentima i mlađim kolegama što pokazuje da se brine i o izobrazbi mlađih kadrova, što posebno veseli, ali i govori o njemu samome.”