Umjesto ponude stigao mu ugovor i isključenje iz stare mreže

Što kada ostanete bez usluge interneta, fiksnog telefona i televizije, a da ni sami ne znate zašto vam se to dogodilo. Niste ništa potpisali, niste nikome dali konkretan odgovor da želite s njim prekinuti ni drugome da želite započeti “vezu”, u ovom slučaju onu fiksno-internetsku. Ipak, upravo to dogodilo se našem čitatelju I. R. (podaci poznati redakciji) iz Samobora. Čime je I. R. potaknuo ovu telekom “zbrku” u kojoj je on ostao bez kompletne usluge?

Počinimo redom. A1 (nekad poznat kao Vipnet) proteklog mjeseca povećao je cijene svojih fiksnih usluga. Uz račun stiglo je i pismo u kojem se objašnjava zašto to čini te nudi mogućnost da korisnici raskinu ugovor zbog novih okolnosti, odnosno viših cijena bez plaćanja penala.

Niz sličnih slučajeva

Naš čitatelj I. R., razočaran poskupljenjem, htio je razmotriti opcije drugih operatora. Nazvao je tako Optimu. Porazgovarali su telefonom i dopustio im je da mu pošalju ponudu koju je obećao razmotriti. Umjesto ponude, na adresu mu je stigao pretplatnički ugovor, a potom i oprema za uključenje usluge, što tvrdi, nije tražio ni očekivao. Opremu stoga nije htio ni preuzeti, nego ju je vratio pošiljatelju, ugovor nije htio potpisati te ih je nazvao da im to kaže.

U međuvremenu, A1 je ponudio novu povoljniju ponudu i I. R. je odlučio ostati u A1. Bilo je to sredinom kolovoza. No krajem kolovoza, unatoč pisanom pristanku i želji da ostane u A1, odjednom je nestalo usluge, a I. R. je obaviješten da je iskopčan jer je sada korisnik Optime.

Tada je počela “telefonijada”, kaže nam I. R. Optimu je nazivao svakog dana, a kako kaže, dokle god nije zaprijetio prijavom HAKOM-u, ništa se nije dogodilo. Potom je, pak, stigao račun od 28. kuna i obavijest o uključenju i isključenju iz Optime.

– Niti sam počeo vezu s Optimom niti je raskinuo, a oni, eto, kažu, rastali smo se u zakonskom roku. Nevjerojatno. Toliko sam s njima razgovarao da poznajem sve Ive, Ante, Marije... i ostale u korisničkoj službi. A ono što moram priznati jest to da su bili jako ljubazni i pristojni. Toliko da ne možeš vjerovati što se uopće događa – kaže nam I. R, tvrdeći da je na području Samobora, koliko on zna, a postoji i online prepiska na forumima, zabilježen niz takvih slučajeva.

No priči još nije kraj. Budući da ga ja A1 iskopčao iz mreže na zahtjev Optime, a to je moguće ako predoče dokaze, a korisnik nema dugovanja, povratak nije jednostavan, barem ne u ovom slučaju. Prijava HAKOM-u, regulatoru tržišta telekomunikacija, također nije pomogla. Zašto? Jer je u međuvremenu ostao bez parice koja pripada HT-u, odnosno operatori je od njega iznajmljuju. I tu nema nikakvog problema, HT će omogućiti povratak korisnika u A1 mrežu u zakonskom roku, a on traje i nije prekršen. Rezultat cijele priče jest da I. R. nema fiksnu uslugu interneta i TV-a od 27. kolovoza i neće je imati do 12. rujna dok se opet ne uspostave svi međuodnosi koji su u ovu priču uključeni.

14 dana za raskid

Pitali smo HAKOM za mišljenje, a tamo kažu: “Obaviješteni smo o problemu koji se spominje te je u tijeku postupak inspekcijskog nadzora u kojem se utvrđuje jesu li poštovana pravila sklapanja ugovora putem telefona”. Nadalje kažu: “Potrošačima koji smatraju da je došlo do povrede njihovih prava savjetujemo ulaganje prigovora operatoru koji ih je neosnovano isključio ili neosnovano uključio u svoju mrežu. Sukladno važećem Zakonu o zaštiti potrošača, ugovor sklopljen telefonskim putem postaje valjan kada potrošač operatoru da svoju potvrdu na način koji mu je operator jasno naznačio u obavijesti o sklopljenom ugovoru.

Od tog trenutka potrošač ima rok od 14 dana za odustanak od pretplatničkog ugovora bez plaćanja ikakve naknade za raskid.

Postupak promjene operatora zbog potrebnog vremena za provedbu čitavog postupka može započeti prije same potvrde ugovora, ali samo ako je potrošač dobio na trajnom mediju jasnu obavijest da je sklopio ugovor s operatorom te da je potrebna potvrda potrošača kako bi isti bio valjan. Pri promjeni operatora ne bi smjelo doći do gubitka usluge”, kazuju u HAKOM-u.