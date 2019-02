'Ukrao mi je pola milijarde eura, idem do kraja u rušenju Miline kleptokracije'

Crnu Goru danima potresa afera “Koverta”, a u subotu su u Podgorici organizirani i prosvjedi protiv predsjednika države i vlade Mile Đukanovića i Duška Markovića, na koje je izašlo nekoliko tisuća ljudi tražeći ostavke cijelog državnog vrha.

Afera je nastala nakon što je jedan od najbogatijih Crnogoraca Duško Knežević objavio snimku na kojoj predaje omotnicu gradonačelniku Podgorice, Slavoljubu Stijepoviću, također visokopozicioniranom političaru vladajuće stranke Demokratske partije socijalista, a u kojoj je, kako tvrdi Knežević, novac za kampanju. U pozadini afere je sukob između Đukanovića i Kneževića koji je rezultirao blokadom imovine poduzetnika i optužbama za pranje novca u njegovim bankama. Knežević se od tih optužbi iz Londona, u koji se povukao, odlučio boriti rušenjem sustava koji naziva kleptokracijom i najavljuje nove materijalne dokaze kojima će dokazati svoje tvrdnje.

Đukanović ne namjerava dati ostavku niti se povući s vlasti koju obnaša gotovo trideset godina, a ne očekuje ni političku nestabilnost. Odmahuje rukom na optužbe i relativizira ih. U obraćanju novinarima demantirao je da je vlasnik vile u Podgorici, ali priznaje da je razgovarao o kupnji objekta. Napade na sebe objašnjava kao taktiku obrane u kojoj Knežević, za kojega kaže da nikada nije bio njegov prijatelj, u nedostatku argumenata, bitku s pravnog terena seli u političku arenu. Negiranje prijateljskih odnosa i povezanosti Knežević ne komentira, već prilaže fotografije s ljetovanja u St. Tropezu s predsjednikom Crne Gore.

Kako će cijela priča završiti, koje dokaze još ima i hoće li u dokazivanju svoje nevinosti za optužbe o gospodarskom kriminalu Knežević ići do kraja, pitali smo tog crnogorskog poduzetnika koji u razgovoru za Večernji list najavljuje objavu serije snimaka i ostalih materijalnih dokaza o teškoj korupciji crnogorskih vlasti.

S Milom Đukanovićem, predsjednikom Crne Gore, bili ste u bliskim prijateljskim odnosima gotovo trideset godina. Sada država diže optužnice za gospodarski kriminal protiv vas, a vi Milu Đukanovića prokazujete zbog korupcije... Što je potaklo potpunu promjenu odnosa?

Kako možete ostati prijatelj s nekim tko vas želi proglasiti kriminalcem i uhititi da bi se domogao vaše imovine koju ste stvarali 30 godina. To je u najkraćem razlog našeg sukoba, s tim što smo ranije imali nesuglasice koje su se ticale raznih Đukanovićevih zahtjeva, poput onog da se basnoslovno skupa vila u ekskluzivnom naselju u Podgorici, koja se gradi za njega, vodi na moje ime. Odbio sam pa je on našao drugog biznismena koji je na to pristao. Imali smo problem i kada je otjerao kupca za kompleks Meljine, koji sam ja kupio 2008. godine, a čiji je on skriveni suvlasnik, zato što mu se nije svidjela ponuđena cijena. Ne samo da je odbio kupca nego je i tog čovjeka, Jamesa Wilsona iz Velike Britanije, faktički protjerao iz Crne Gore tražeći od jedne azerbajdžanske kompanije da ga otpusti s mjesta generalnog direktora za izgradnju ekskluzivnog turističkog resorta Porto Novi. Bilo je takvih nesporazuma, ali puklo je kada je Đukanović odlučio pokrenuti svoju hobotnicu te preko specijalnog tužitelja, privrednog suda i centralne banke pokušati uništiti Atlas Grupu, mene zatvoriti, u cilju da on i njegova obitelj preko lokalnih tvrtki preuzmu cijelo poslovanje. Riječ je o imovini vrijednoj najmanje pola milijarde eura.

Jeste li odgovorni za malverzacije za koje vas se optužuje u Crnoj Gori? Ima li istine u optužbama o pranju novca kroz vaše banke?

Specijalni tužitelj, jedan od šefova kleptokratskog sustava na čelu s prvom obitelji, najavljivao je optužnice za pranje novca, a spominjao je pritom fantastične svote od nekoliko milijardi eura koje sam ja navodno oprao. Optužio me za nesavjesno poslovanje i štetu od 1,9 milijuna eura. Naravno da nema govora o pranju novca, riječ je o najsuvremenijim financijskim uslugama, o digitalnom bankarstvu i e-poslovanju koje je Atlas banka inaugurirala u Crnoj Gori, a to je područje koje ne razumiju ni mnogi ekonomisti, a kamoli ovakav tužitelj. Oni su, vjerovali ili ne, nas i naše poslovne partnere koji posluju preko Atlas banke optuživali da smo utajili porez, računajući ukupan obrt novca preko e-commercea, a ne znajući da se porez plaća na iznos provizije. Takve propuste ne bi napravio ni student prve godine Ekonomskog fakulteta. Najzad, da je naše poslovanje bilo regularno, potvrđivala je centralna banka u svim svojim kontrolama.

Jesu li vaši biznisi na Cipru, u Srbiji i Velikoj Britaniji pod istragama?

Nisu. Ja sam najveći dio kapitala koji sam zaradio u inozemstvu investirao u mojoj Crnoj Gori, a moje kompanije u Velikoj Britaniji, na Cipru i u Srbiji uglavnom se bave upravljanjem imovinom koju posjedujemo u tim zemljama. A sve što sam stekao bilo je na regularan način. Ja nisam od onih koji su bogatstvo izgradili na švercu i kriminalu, ja se bavim financijama, bankarstvom i međunarodnom trgovinom više od tri desetljeća.

Afera “Koverta”, nastala na temelju snimke iz 2016. na kojoj je vidljivo da gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Stijepoviću predajete omotnicu, potresa Crnu Goru. Koliko je novca bilo u toj omotnici? Zašto i za koju svrhu ste taj novac uručili Stijepoviću?

Riječ je o točno 97.500 eura, koje sam po dogovoru s Milom Đukanovićem dao Stijepoviću za financiranje kampanje DPS-a uoči izbora 2016. godine. To je samo jedna kuverta, druga mu je poslana u kabinet, s obzirom na to da je Stijepović tada bio gradonačelnik Podgorice. Riječ je o ukupno 200.000 dolara u eurskoj protuvrijednosti.

Spominjete da imate još puno dokaza o korupciji Mile Đukanovića. Kakvog asa držite u rukavu i jeste li odlučni u tome da srušite političara koji je jedan od najdugovječnijih političkih lidera u Europi?

Kao što sam rekao, cijela Crna Gora, regija i svijet otkrit će pravo lice Mile Đukanovića i uvjerit će se na temelju dokaza tko je on zapravo. Po dinamici koju su utvrdili moji suradnici, koji su u tom području stručnjaci, objavljivat ćemo dokumente i snimke koji pokazuju da je u Crnoj Gori na vlasti kriminalni i kleptokratski sustav čiji je kum Milo Đukanović. Na jednoj od snimaka vidjet ćete Đukanovića koji prima novac za sebe. On je stvarni tajni partner i suvlasnik svih velikih turističkih resorta, ima udjele u bankama, rudnicima, odnosno u svim projektima u koje su plasirane velike investicije. Preko svoje mreže uzeo je novac da bi prodao Telekom i Elektroprivredu Crne Gore! Sve što sam do sad otkrio već je dovoljno za njegovo trenutačno uhićenje. I da vam kažem, nisam krenuo u ovo da bih rušio njega ili bilo koga. Krenuo sam da se branim i u međuvremenu odlučio da idem do samog kraja. Duh je izašao iz boce, vratiti ga više nitko ne može!

Koliko ste novca donirali DPS-u tijekom godina? Jeste li taj novac davali kao simpatizer stranke ili zbog pritiska vlasti?

Za sve izbore u posljednjih 25 godina dao sam milijune eura. A razlozi? S jedne strane odgovor leži u činjenici da sam uvijek bio istinski zagovornik ulaska Crne Gore u NATO i Europsku uniju, što je službena politika DPS-a, ali s druge strane u Crnoj Gori se ne možete baviti ozbiljnim biznisom ako ne plaćate DPS i njegove dužnosnike. Ako to odbijete, onda oni upotrijebe državni aparat da vas unište.

Hoće li se taj rat na relaciji Knežević – Đukanović voditi do istrebljenja ili postoji prostor za kompromis?

Rekao sam prije neki dan – mogu mi sve oteti što imam u Crnoj Gori, ali mene više nije briga. Znam da će mi kad-tad na sudu vratiti sve, i to s kamatama. Moj je cilj da se zna istina o stanju u Crnoj Gori jer bez toga i bez demontiranja kriminalnog sustava nema i neće biti sreće. Niti će mladi ostajati niti će investitori dolaziti, a samim tim ne možemo ni razvijati ekonomiju. Tko je lud da poslije ovoga što se dogodilo mojoj kompaniji ulaže u Crnu Goru, kada vide da mogu ostati bez svega za tili čas, samo ako tako odluči prva obitelj. Pravne sigurnosti i predvidljivog ambijenta za poslovanje nema, a kao što vidimo, sigurnost više ne garantira ni prijateljstvo s vrhom vlasti.

Jeste li uvjereni u svoju pobjedu u ovom okršaju?

Ja to neću smatrati samo svojom pobjedom nego pobjedom slobodnih građana nad kleptokracijom koja bestidno potkrada cijeli jedan narod i drži ga kao taoca svoje neopisive gramzivosti. Ta kleptokracija, kao što vidite, koristeći svoje pijune u pravosuđu i institucijama države, organizira političke progone ljudi koje ne može kontrolirati i odlučuje o svemu. U takvom ambijentu nije pitanje pobjeđujem li ja, nego pobjeđuje li sloboda.

Vjerujete li u institucije Crne Gore?

Kako bih im mogao vjerovati? Zbog tih “institucija” podnijeli smo kaznene prijave protiv guvernera centralne banke i njegovih suradnika jer su nezakonito uveli privremenu upravu u naše banke, od kojih su jednu uveli u stečaj. To je kao da pitate Židove 1941. vjeruju li u institucije nacističke Njemačke. Te “institucije” uhićuju i maltretiraju članove moje šire obitelji, pola njih je u zatvoru. Te “institucije” proganjaju moje zaposlenike, te “institucije” napravile su grdne probleme deponentima i klijentima Atlas i IBM banke...

