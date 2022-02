Ukrajinski predsjednik pozvao Bidena u posjet, izostao odgovor Bijele kuće

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij pozvao je američkog kolegu Joea Bidena da brzo posjeti Ukrajinu u telefonskom razgovoru održanom u nedjelju, objavio je njegov ured u Kijevu.

Napetosti rastu tjednima te Washington upozorava da se boji "iminentne" invazije, da je više od 100.000 ruskih vojnika blizu ukrajinske granice. Moskva, koja je 2014. anektirala Krim, odbacuje navode da planira rat i optužuje Zapad za histeriju, a deeskalaciju uvjetuje nizom zahtjeva, posebice jamstvom da Ukrajina nikada neće postati članica NATO-a.

"Uvjeren sam da će vaš dolazak u Kijev idućih dana, koji su ključni za stabiliziranje situacije, biti snažan signal i pridonijeti deeskalaciji", rekao je Zelenskij Bidenu, prema priopćenju iz ureda ukrajinskog predsjednika.

Foto: Konstantin Sazonchik/NEWSCOM KHERSON REGION, UKRAINE - FEBRUARY 12, 2022: Ukraine's President Volodymyr Zelensky speaks to journalists during drills held by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the settlement of Kalanchak near the border with Crimea. Konstantin Sazonchik/TASS Photo via Newscom Photo: Konstantin Sazonchik/NEWSCOM

"Očekujemo da će to pomoći spriječiti širenje panike", citira Ured.

Zelenskij je ranije izrazio nezadovoljstvo zbog stalnih procjena o ratu i rekao da su takva upozorenja imala negativan učinak na ekonomiju i na nacionalnu valutu.

Bijela kuća nije htjela komentirati pozivnicu. Američka mreža CNN citirala je neimenovanog ukrajinskog dužnosnika koji je rekao je izostao Bidenov pozitivan odgovor na tu zamisao.

Zelenskij je zahvalio Sjedinjenim Državama na njihovoj podršci i rekao da Ukrajina razumije prijetnje kojima je izložena i da je spremna za svaki scenarij.