Hrvat iz Lavova za Večernji: Spremni smo na sve, ali iz Ukrajine ne odlazimo!

Hrvat Filip Višić više od sedam godina živi u Ukrajini. Doduše, na zapadnoj je granici, u gradu Lavovu ili L'viv​u, kako se zove na ukrajinskom jeziku, 60-ak kilometara od poljske granice pa i sam kaže da mu je bliže do kuće u Rovinju (1250 kilometara) nego do granice s Rusijom (1300 kilometara), no i iz tog grada pozorno prati što se događa u toj prostranoj državi u trenutku kad bukti informativni rat i sa zapada i iz Rusije, kad se na granicama gomilaju ruske snage i govori se o neposrednoj opasnosti za Ukrajinu. Stanje sažima u rečenicu: – Oprezni smo, ali život ide dalje.