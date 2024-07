Ukrajinci neviđenim potezom uništavaju Ruse: 'Rezultati su nevjerojatni, uništili smo tisuće ciljeva'

Ukrajinski satelit financiran prikupljanjem sredstava javnosti omogućio je vojnoj obavještajnoj službi te zemlje (GUR) da promatra i prati ruske agresore iz svemira, prati logistiku, detektira položaje i kretanje njihovih snaga i uništi njihovo oružje. "Rezultati su nevjerojatni", navodi GUR u izvješću objavljenom prošle srijede, prenosi portal Politico.

Vojna obavještajna služba precizirala je da je mikrosatelit kupljen od finske tvrtke ICEYE i da Ukrajincima omogućuje da šijuniraju položaje ruskih snaga. "Zahvaljujući ‘narodnom satelitu‘, naša je vojska uspjela uništiti tisuće vojnih ciljeva, uključujući podmornicu Rostov na Donu i veliki desantni brod Minsk, da spomenemo samo neke. Isplatilo se na desetke puta", rekao je Serhij Pritula za Politico, bivši ukrajinski televizijski voditelj, čija je zaklada pomogla prikupiti novce za kupnju satelita.

ICEYE has been working with the Ministry of Defense of Ukraine since 2022, providing objective #EO data and technological assistance.



We're proud to support Ukraine and firmly believe that SAR will continue to add significant value to their efforts.https://t.co/J3r3w9BuTc