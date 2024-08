Ukrajinci na prvim linijama dobivaju dragocjenog saveznika: 'Ako ikad dospije u ruske ruke, imamo poseban prekidač'

Ukrajina bi uskoro mogla koristiti robotizirane pse na prvim crtama bojišta, zamjenjujući vojnike u opasnim misijama poput nadgledanja ruskih rovova ili otkrivanja mina. Na nedavnoj demonstraciji u neotkrivenom dijelu Ukrajine metalni pas, poznat kao model "BAD One", pokazao je svoje sposobnosti – mogao je stajati, čučati, trčati i skakati prema uputama koje je primio od svog operatora.

Ovi roboti su izuzetno prikriveni i agilni te bi uskoro mogli postati dragocjen saveznik ukrajinskoj vojsci koja se suočava s nedostatkom ljudstva u borbi protiv ruske invazije, kažu proizvođači. Niski i teško uočljivi, robotizirani psi mogu koristiti termalnu viziju za inspekciju neprijateljskih rovova ili unutrašnjosti zgrada u borbenim zonama.

