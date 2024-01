Ukrajina treba nove isporuke protuzračnih raketa, i to 'odmah'

Vijeće NATO-Ukrajina, osnovano u srpnju prošle godine na summitu NATO-a u Vilniusu, na kojem je Ukrajina dobila obećanje da će jednog neodređenog dana postati članica NATO-a, ali tek kada se za to ispune uvjeti, sastalo se jučer kako bi raspravilo pitanje obrane Ukrajine pred novim valom raketnih ruskih napada na ciljeve po cijeloj Ukrajini. Dok Rusija pojačava napade, ukrajinskoj protuzračnoj obrani ponestaje streljiva.

The New York Times objavio je da su Bijela kuća i Pentagon upozorili Ukrajince da bi njihova opskrba protuzračnim raketama Patriot, koje su se pokazale vrlo uspješnima u obaranju ruskih raketa i dronova, uskoro mogla postati neodrživa zbog visokih troškova. Zahvaljujući naprednim zapadnim protuzračnim sustavima Ukrajinci zasad uspijevaju oboriti većinu ruskih raketa, pa čak i hipersonične Kinžale, za koje je ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdio da su neuništive, ali pitanje je koliko će im zbog smanjenja zaliha protuzračnog streljiva to polaziti za rukom.

Rusija je pokrenula opsežnu raketnu proizvodnju, dok zapadna proizvodnja zasad nije dovoljna za popunjavanje ukrajinskih zaliha. Procjenjuje se da je Rusija od početka invazije na Ukrajinu ispalila više od sedam tisuća raketa i četiri tisuće dronova, što predstavlja golem izazov za ukrajinsku protuzračnu obranu. Rusi u Ukrajini ispale oko 10 tisuća granata na dan, dok Ukrajinci uzvrate s tek oko dvije tisuće granata, što svjedoči o golemoj artiljerijskoj i raketnoj premoći agresora.

Zbog toga je uoči zasjedanja Vijeća NATO-Ukrajina ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba izrazio nadu da će ukrajinske saveznice donijeti odluke u smjeru daljnjeg jačanja sposobnosti ukrajinske protuzračne obrane, kako u pogledu isporuke novih raketnih sustava, tako i njihovog streljiva. "Osiguravanje redovite opskrbe projektilima za sustave Patriot, IRIS-T, NASAMS i druge glavni je prioritet koji se mora dogovoriti već danas, a ne sutra", dramatično je upozorio Kuleba za Politico, podsjetivši na činjenicu da učinkovitost ukrajinske protuzračne obrane smanjuje vjerojatnost i da neki ruski projektil ili dron slučajno uleti u zračni prostor NATO-a, što se već događalo.

NATO je povodom ruskih masovnih raketnih napada na Ukrajinu u više navrata uvjeravao da će stajati uz Ukrajinu i da će braniti "svaki pedalj" zračnog prostora poljske i drugih članica NATO-a, ali zapadne zemlje još uvijek oklijevaju s isporukom dalekometnog raketnog oružja Ukrajini zbog straha od eskalacije rata.

Njemačka, primjerice, i dalje odbija Kijevu isporučiti svoje moćne krstareće rakete Taurus, što se pokazalo kao još jedna strateška pogreška Zapada. Naime, dok je Zapad blokirao isporuke raketnog oružja Ukrajini, Putin je ruske snage, uz kršenje rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a koja zabranjuje trgovanje oružjem sa Sjevernom Korejom, opskrbio ne samo s milijun sjevernokorejskih granata, nego i balističkim raketama, koje Rusi koriste u agresiji na Ukrajinu.

