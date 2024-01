Ukradeni artefakti vraćeni muzeju: Detalji nevjerojatne istrage i uhićenja pljačkaša

Noću 1. lipnja 2019. godine, sivo vozilo Renault Koleos zaustavilo se ispred Muzeja Dalekog istoka u Ženevi. Tri muškarca u ski maskama, tamnoj odjeći i rukavicama izašla su iz automobila i popele se stepenicama do masivnih drvenih vrata. Muzej, smješten u kući iz 19. stoljeća, protezao se kroz četiri kata i bio je domaćin velike svjetski poznate kolekcije kineskih i japanskih artefakata.

Pljačkaši su koristili pilu i kliješta na glavnim vratima ne bi li ušli u muzej, piše BBC. Nakon što su se provukli kroz svoj improvizirani otvor, brzo su krenuli prema vitrinama koje su sadržavale predmete iz carske Ming dinastije, datirajući iz 14. stoljeća. Razbijajući vitrine i ormariće, uzeli su dvije zdjelice i vazu, brzo se vratili do ulaza, provukli kroz rupu na vratima, uskočili u Renault te nestali u noći.

Sudac koji je nadzirao suđenje u Ženevi ovog tjedna izjavio je da je "pljačka trajala manje od minute". Banda nije ostavila ništa iza sebe što bi sugeriralo njihove identitete, ali u žurbi tijekom bijega, jedan od muškaraca ogrebao je svoj trbuh o rubove rupe na vratima, ostavljajući tragove DNA. Ta uzorak je kasnije otkrio ime: Stewart Ahearne, otac petoro djece iz Greenwicha na jugoistoku Londona koji je radio kao trgovac.

Stewart Ahearne je dan prije pljačke letio British Airwaysom iz londonske zračne luke London City do Ženeve. Također je unajmio Renault SUV koji se podudarao s opisom vozila ispred muzeja. Ženevski detektivi su zatražili pomoć Londonske metropolitanske policije, a tim pod vodstvom detektiva Matthewa Webba putovao je do Europola u Haagu. Prema CCTV-u muzeja zaključili su kako je nepoznati čovjek šetao oko muzeja snimajući područje. tijekom istrage su saznali kako je to zapravo Stewartov brat, Louis Ahearne.

Nekoliko tjedana nakon pljačke, Ahearnovi su također otputovali u Hong Kong, kako je sud u Ženevi saznao tijekom suđenja. U svom prtljagu su ponijeli jednu od dvije ukradene zdjele do aukcijske kuće China Guardian. Louis Ahearne je, ostavivši svoje podatke iz putovnice osoblju, prodao zdjelu za 23.800 funti, navodi se na sudu.

Sljedeći značajni koraci u istrazi uslijedili su tek nakon godinu dana. Krajem srpnja 2020., China Guardian je primio e-mail od osobe po imenu gospodin Steel, koji tvrdi da je nedavno stekao vazu u obliku nara i zatražio procjenu. Interpol i muzej potvrdili su na temelju fotografija da se radi o ukradenoj vazi.

Nekoliko dana kasnije, nakon što nije dobio odgovor na svoj zahtjev za procjenom, gospodin Steel kontaktirao je Art Loss Register iz Hatton Gardena i rekao im je da ima vazu koja je "ukradena u Švicarskoj prije godinu dana i vrijedna je 3 milijuna funti". "Pokušavam pomoći da se ovo vrati tamo odakle je ukradeno. Molim vas, svaka pomoć bila bi sjajna", napisao je gospodin Steel.

China Guardian je tada obavijestio Londonsku metropolitansku policiju, a tajna policija je započela operaciju tajnog praćenja. Otkrili su da se iza imena gospodina Steel krije David Lamming, a njegova e-mail adresa bila je povezana s Ahearnovima. Jedan od policijskih službenika, koristeći lažno ime Paul, uspostavio je kontakt s pljačkašima, a zatim pristao sastati se s Lammingom kako bi razgovarao o cijeni prodaje ukradene vaze.

30. rujna su se Lamming, "Paul" i drugi tajni policijski službenik koji se predstavio kao kupac po imenu Richard sastali na ručku u ekskluzivnom restoranu Scott's u glamuroznom Mayfairu u Londonu. Tijekom ručka je Lamming rekao Richardu da je vaza bila "uzeta" od strane tri osobe prethodne godine. Spomenuo je jednog od njih kao "Stu" i rekao da je u kontaktu s nekim po imenu "Dave" s namjerom pronalaženja kupca za nju. Složili su se da će se ponovno sastati, a 7. listopada su se Lamming i Stewart Ahearne sastali s tajnim kupcem Richardom u još jednom Mayfair lokalu - restoranu Delfino's.

Nakon nekog pregovaranja, tajni policajac se složio platiti 450.000 funti za vazu, što je značajan pad u odnosu na prvobitnih 1 milijun funti koje su tražili kradljivci. Treći i posljednji sastanak za razmjenu novca i ukradene vaze zakazan je za 15. listopada u luksuznom hotelu Marriott u obližnjem Grosvenor Squareu. Na dan sastanka, Richard je ušao u Marriott za sastanak u sobi 347, koja je bila pažljivo nadzirana od strane policije.

Doveo je sa sobom trećeg tajnog policajca, koji se predstavljao kao Miranda, stručnjak za umjetnost Dalekog istoka koji će autenticirati vazu. Tada je promatran izvan hotela Marriott zamijećen suradnik po imenu Leslie Mbaki Nkhwa. On je vukao veliki crni kofer kroz predvorje hotela Marriott gdje je sreo Stewarta Ahearnea. Dvojica su otišli do sobe. Iz kofera su izvukli torbu u kojoj se nalazila ukradena vaza. "Vaza je bila tamo - i to je bila moja znak da kažem svom timu da uđe u sobu", rekao je Webb. Čim je vaza bila sigurno u rukama "Mirande", policija je upala i uhitila dvojicu muškaraca.

Ispred hotela Marriott čekali su Lamming i vozač po imenu Kaine Wright, nekada obećavajući nogometaš u klubovima West Ham i Brentford. Kada se Nkhwa i Stewart Ahearne nisu vratili, njih dvojica su odvezli, ali su kasnije uhićeni, a Ahearnov putovnica pronađena je u Nkhwinom domu na jugoistoku Londona. Također je pronađen letak iz muzeja u Genevi. Kružić je nacrtan oko slika ukradenih predmeta iz Ming dinastije.

Wright i Nkhwa su svaki osuđeni u Londonu zbog zavjere za prodaju ukradene imovine; svaki od njih je osuđen na tri godine i 30 mjeseci zatvora. Lamming se kasnije proglasio krivim neposredno prije početka suđenja. Na kraju je osuđen na tri godine i dva mjeseca zatvora.

Bratstvo Ahearne izručeno je Švicarskoj 2022. godine i priznali su svoje sudjelovanje tijekom suđenja u Genevi 15. siječnja. Louis Ahearne rekao je da se uključio jer je morao "otplatiti dug" i Stewart Ahearne rekao je da je želio zaštititi svog mlađeg brata. No, tužitelj Marco Rossier osporio je verziju događaja braće tvrdeći da su obojica, kao i treći muškarac koji je sudski imenovan kao biološki otac Wrighta, Daniel Kelly, bili "jednako uključeni" u pljačku.

U jednom trenutku Stewart Ahearne se slomio u sudnici, a njegova majka Suzanne Ahearne otkrila je da njegov brat Louis piše svom devetogodišnjem sinu iz zatvora pokušavajući mu "pružiti smjernice koje nikada nije dobio" od svog oca. Oba muškarca su se ispričala za svoja djela, i osuđeni su na tri i pol godine zatvora i petogodišnju zabranu ulaska u Švicarsku nakon izlaska iz zatvora.

Sudac Patrick Monney rekao je da su prouzrokovali "znatnu i možda nepopravljivu" štetu, jer jedna od zdjela, poznata kao zdjela za piletinu nije pronađena. Vaza pronađena u središtu Londona i zdjela prodana na dražbi u Hong Kongu vraćeni su Muzeju Dalekog istoka u Genevi.

