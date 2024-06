Uhićena utjecajna ministrica na Maldivima: Vjeruje se da je izvodila crnu magiju nad predsjednikom

Jedna od najutjecajnijih ministrica u vladi Maldiva uhićena je pod optužbama da je ''izvodila crnu magiju nad predsjednikom države''. Fathimath Shamnaz Ali Saleem, ministrica zadužena za okoliš i energetike, uhićena je ove nedjelje zajedno s još dva političara u glavnom gradu Male. Navodna meta ministričine ''crne magije'' bio je upravo predsjednik Mohamed Muizzu, koji je preuzeo dužnost u studenom 2023.

Prema pisanju lokalnih medija, Saleem je zadržana u zatvoru zbog istrage koja je u tijeku, ali policija nije potvrdila kako je ministrica uhićena zbog crne magije, prenosi Metro.co.uk. Ipak, obavljen je pretres njenog doma te su izuzete sve stvari koje je Saleem možda koristila u ritualu. Nije poznato koji su to predmeti korišteni, ali medij navodi kako to često biva kokos koji neki koriste u ritualima.

The Maldives police have arrested State Minister for Environment Fathimath Shamnaz Ali Saleem for allegedly performing "black magic" on President Dr. Mohamed Muizzu.

