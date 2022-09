Uhićen čovjek kojeg BiH traži zbog likvidacije pokajnika u predmetu Escobar?

Kao dugo planiranu policijsku akciju opisao je za RTL Nikola Milina, glavni ravnatelj policije, ono što se tijekom utorka događalo na zagrebačkim Srednjacima. A događalo se to da je tijekom utorka tamo došlo oko 30 do zuba naoružanih pripadnika specijalne policije, jer su, kako je Milina kazao imali akciju koja je bila usmjerena na prevenciju organiziranog kriminala.

Ta akcija rezultirala je uhićenjem dvojice BiH državljana. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o Edinu Baliću i Adnanu Ž. , a kako je na Srednjacima bio i policijski pas koji je pomagao u pretragama stana kojim su se koristili, vjerojatno je riječ o sumnji na trgovinu drogama.

Zagrebačka policija tijekom utorka navela je da je riječ o standardnom policijskom postupanju i da to nije ništa više. Ni dan poslije nisu izvijestili o detaljima jer je valjda do zuba naoružana specijalna policija koja uhićuje pripadnike kriminalnih skupina iz druge države događaj koji nije od interesa za javnost. No zato su se BIH mediji raspisali o uhićenju Balića.

Tamošnji internetski portal Istraga navodi da je Balića u Zagrebu uhitila hrvatska policija te navode da je on jedan od najbližih suradnika Dina Muzaferovića Cezara, za kojeg portal Istraga tvrdi da BiH narkobos.

Navode i da su obojica u bijegu od ljeta prošle godine te da ih se sumnjiči da su u šumi uz granicu BiH i Hrvatske uzgajali marihuanu vrijednu nekoliko milijuna konvertibilnih maraka. Istražitelji u tom predmetu imali su svjedoka pokajnika koji je ubijen u svibnju ove godine, a prema sumnjama BiH istražitelja, iza te likvidacije navodno stoje Balić i Muzaferović. Sumnja se da su navodno njih dvojica pripremala još jednu likvidaciju.

Inače, BiH mediji taj slučaju zovu predmetom Escobar, a iako su Balić i njegov šef u bijegu, za njima nije raspisana Interpolova crvena tjeralica jer, prema pisanju portala Istraga, oko tog predmeta "ratuju" tamošnja tužiteljstva i sudovi.

