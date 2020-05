Hrvatski znanstvenik žestoko prozvao Cetinskog i Lovrena zbog izjava o cjepivu

Ugledni znanstvenik Gordan Lauc na svom je Facebook profilu komentirao istupe Tonyja Cetinskog i Dejana Lovrena koji su nisu najveći pobornici obaveznog cijepljenja. Znanstvenik poručuje da ne treba slušati one koji nemaju dovoljno znanja o stvarima o kojima govore.

Ugledni profesor biokemije i molekularne biologije sa zagrebačkog PMF-a uz link na tekst u kojem Cetinski podržava Lovrena u njegovim stavovima o cjepivu za COVID-19 te teorijama o čipiranju ljudi te 5G mreži.

Laucov status prenosimo u cijelosti.

- Mudra izjava kaže: "Od svih stvari na svijetu, pamet je najpravednije raspoređena - Svi misle da je imaju dovoljno".

Nemojte zvati mene da vam pjevam na svadbama, a nemojte me staviti niti u nogometnu reprezentaciju. U obje te situacije bio bih jako loš, a i osjećaš bih se jadno zbog toga. Ova dvojica o cjepivima i bolestima očito ne znaju niti toliko koliko je potrebno znati da bi bio svjestan da ne znaš ništa. O bolestima, cjepivima i imunom sustavu ja ne znam puno više nego što znam. I naše čitavo planetarno znanje o bolestima i imunom sustavu puno je manje od neznanja, i zato moramo intenzivno učiti, tj. istraživati.

No nadam se da jednu stvar sada vide i razumiju svi, jer za to doista ne treba veliko predznanje. Nedostatak samo jednog cjepiva (protiv Covid-19) zaustavio je planetu i uzrokovao velike probleme u zdravstvenim sustavima mnogih zemalja. Čeka nas i recesija koja će u povijesti ostati upisana kao velika depresija 21. stoljeća. I sve to samo zbog jednog jedinog cjepiva kojeg nismo napravili na vrijeme... Srećom puno drugih cjepiva imamo, jer velike boginje, dječja paraliza, ospice i mnoge druge bolesti puno su opasnije od Covid-19. Možete li zamisliti svijet u kojem nema cjepiva protiv tih bolesti? Mislite li da je bilo lijepo na Lazaretima čekati 40 dana da smijete ući u Dubrovnik? Želite li morati početi s desetak djece kako bi polovina doživjela pubertet, četvrtina doživjela da i sami imaju svoju djecu, a sve ostale gledati kako umiru od neke od zaraznih bolesti... Medicina nas je previše razmazila u zadnjih 50 godina. Rat koji vodimo s bakterijama i virusima već milijunima godina je iznimno okrutan i samo nas znanost i stalna istraživanja mogu održati u ovako komotnoj situaciji kakvu imamo danas.

Nemojte slušati budaletine koje pričaju o stvarima o kojima ne znaju niti toliko da bi mogli shvatiti da ništa ne razumiju. A ako radite u medijima, nemojte im davati medijski prostor koji im izgleda nedostaje pa sada izmišljaju teme koje ih mogu dovesti u medije - napisao je.

Podsjetimo, dvojac je podigao prašinu svojim javno izrečenim stavovima protiv cjepiva i pojedinih teorija zavjere.

Cetinski je u Facebook prijenosu rekao:

- Tko hoće nek' se cijepi, nemam ništa protiv. Ne dam. Ja jednostavno ne dam da me netko cijepi. Otvorite Goli otok za nas koji se ne želimo cijepiti pa nas lisicama privedite, zatvorite, zaključajte, čekajte da zaspemo ili nas uspavajte pa nas na silu cijepite - rekao je Tony.

Lovren je Bill Gatesu na Instagramu poručio: - Bille, igra je završena, ljudi nisu slijepi.

Potom je podržao Davida Ickea, britanskoga teoretičara zavjera kojemu je godinama izvor prihoda prodaja knjiga u kojima iznosi kontroverzne tvrdnje. Lovrena su zbog stavova kritizirali mediji i brojni navijači, dok mu je podršku pružio saborski zastupnik Ivan Pernar. No, hrvatski nogometni reprezentativac nije im ostao dužan.

- Sve se čovjeku može uzeti, osim posljednje od ljudskih sloboda – pravo na izbor stava u bilo kakvim danim okolnostima, pravo na izbor vlastitog puta - napisao je Lovren.

