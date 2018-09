Udomili 49 djece: 'Najteže je kada odlaze. Miješaju se tuga i sreća'

Sve do toga dana, prije otprilike 9 godina, Dubravka Čordašev iz Đurđevca sa svojom obitelji vodila je uobičajen život sličan velikoj većini ostalih hrvatskih obitelji. Tada je jednostavno osjetila neki poziv i zajedno s obitelji odlučila udomiti neko dijete. Tijekom devet godina Čordašev je udomila 49 djece, od kojih njih 10 trajno (dok ne završe školovanje), a i danas je u njenoj obiteljskoj kući udomljeno troje djece.

Prvih dana uče jedni od drugih

– Jednostavno dođe čovjek u tu fazu kada njegova biološka djeca odrastu i kada se pojavi dovoljno mjesta i prostora, odnosno prazan dio kuće. Na neki način tada ostane i prazno srce pa sam odlučila, zajedno s obitelji, nekome od djece pružiti topao i siguran dom. Danas mogu reći da je to nešto prelijepo i da nikada nisam požalila – kaže Čordašev.

Govoreći o udomiteljstvu, o kojem se malo ili gotovo ništa ne zna, Čordašev kaže kako je i njima sve to u početku bilo novo, ali da su s vremenom naučili puno toga. Oni prvi dani najteži su i za djecu i za udomitelje jer je to prvo vrijeme prilagodbe kada uče jedni o drugima i privikavaju se na novi život. To je, kako kaže Čordašev, možda i najljepše vrijeme tijekom kojega svakodnevno naučite nešto novo o djetetu s kojim živite.

– Prilagođavamo se zajedno i o svemu dogovaramo. Smije se teti, kako me većina njih zove, potužiti na sve, ali i isto tako tetu moraju uvažavati. Pomažemo im u svemu i sa svima njima koji su prošli kroz našu kuću sam u kontaktu. S nekima preko društvenih mreža, neki nazovu ili dođu u posjet, a neke pak sretnem u gradu. Uvijek mi bude drago kada vidim da su uspjeli i izašli na pravi put. Najteži su pak trenutci kada odlaze jer se svi zbližimo. Tada se na neki način pomiješaju tuga i sreća. Tuga jer odlaze, a sreća jer su spremni za novi život – ističe Čordašev. U njenoj kući Lara Babić (18) već je šest mjeseci udomljena. Upisala je ove godine i fakultet koji planira završiti i tada krenuti u novi život.

– Bilo me strah na početku. Sve mi je bilo novo, bilo je teško. Bilo je i suza. Mislila sam i da sam pogriješila, ali vrlo sam se brzo prilagodila. Sve zrači nekako pozitivnom energijom. Sada mogu reći da sam prezadovoljna i da se nisam pokajala – rekla je Babić.

Dražen Grivić (20) u obitelji Čordašev proveo je 8 godina. Tu je završio i školu, pronašao posao, pa čak i kupio stan. Međutim, i dalje je redovit gost u kući Čordaševih.

– S tetom i njenom obitelji išli smo na izlete, more, putovali… Prelijepo je bilo. Pomagala mi je kad god je i koliko god je trebalo. Nemam roditelje pa mi je njena pomoć jako puno značila. Pronašao sam posao, kupio stan, ali svejedno odlazim k njima i družim se s njenim sinovima. Dođem i na ručak – kaže Grivić.

Prvi susret udomitelja

Predsjednica Foruma udomitelja Marina Hoblaj na 1. Nacionalnom susretu udomiteljskih obitelji, koji je održan u Vukovaru, rekla je kako postupak udomljavanja nije zahtjevan i da uz provjere i edukaciju ne traje dulje od 60 dana.

– Osnovni uvjet da neka obitelj može biti udomitelj jest da imaju stan ili kuću i da je osoba zaposlena. Zadovoljni smo, ali imamo i neke prijedloge koji bi doprinijeli da novi Zakon bude još bolji i da imamo još više udomitelja – rekla je Hoblaj. Na susretima je bila i ministrica Nada Murganić koja je najavila stupanje na snagu novog Zakona o udomiteljstvu.

– Cilj nam je da iz ustanova za djecu preselimo barem 50 posto djece i smjestimo ih u obitelji da odrastaju na pravi način. Udomiteljima ćemo u novom zakonu pružiti i neka radna prava, povećati naknade, imat će uplaćene doprinose, a i naknade djeci ćemo povećati. Očekujemo povećanje broja udomiteljskih obitelji – rekla je Murganić.

