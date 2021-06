Udario je šakom u lice, pa joj lupao po vjetrobranskom staklu i prijetio ubojstvom

Prvo je jednoj ženi prijetio smrću, a zatim mu je nakon uhićenja policija u pretragama našla drogu. Zbog svega toga je 59-godišnjak s područja Crikvenice ispitan na tužiteljstvu jer je osumnjičen za prijetnje i zloporabu droge.

Sumnjiči ga se da je 2. lipnja 2021. oko 20,00 sati u Crikvenici, prvo fizički nasrnuo na oštećenicu koju je udario rukom u lice. Ona mu se nekako uspjela otrgnuti i pobjeći do svog vozila i u njemu zaključiti. No 59-godišnjaka je došao do vozila te je udarao šakom po vjetrobranskom staklu pri čemu je vikao da će je ubiti.

Nakon što je uhićen policija mu je pretražila stan te je našla 60 grama kokaina, 120 miligrama Heptanona te oko 0,5 grama marihuane. Nakon što je ispitan na tužiteljstvu, sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predloženo je da se 59-godišnjak pritvori zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.