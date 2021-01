Učiteljica se požalila na premalo poklona od učenika pa naišla na brojne osude: 'Jako sam se trudila'

Nakon što za Božić nije dobila onoliko poklona od učenika koliko je priželjkivala, jedna se učiteljica požalila na popularnom britanskom portalu za roditelje.

"Je li vaše dijete dobilo poklon od svoje učiteljice? Ako da, što? Ako je vaše dijete dobilo poklon, a vi ne vjerujete da ih učitelji trebaju dobiti samo jer obavljaju svoj posao, ne osjećate li se loše što je učitelj potrošio vjerojatno 250 kuna, a vi ne možete uzeti ni čokoladu?", napisala je učiteljica u čijoj je školi, kako tvrdi, običaj da učitelji darivaju svoje đake, piše Mirror.

"Obično dobijem puno poklona, ali ove godine samo njih šest", dodala je govoreći kako je potrošila više od 300 kuna i nekoliko sati izrađujući i zamatajući privjeske za učenike.

"Jako sam se trudila da se djeca osjećaju sigurno, sretno i da napreduju. Znam da je bila pandemije, ali nitko od roditelja nije ostao bez posla i stvarno mislim ne tražim puno".

Nakon njezine se je objave javilo mnogo drugih korisnika koji su iznijeli svoje mišljenje te je nastala burna rasprava.

"Zvučite vrlo nezrelo, a čini se da ste i zaboravili značenje Božića", "Ne mogu vjerovati da vam je stalo do darova", neki su od komentara osoba koje se s njome nisu slagale, no bilo je i onih koji dijele njezino mišljenje. "Uvijek kupujem poklone učiteljima. Plaćeni ste, ali smatram da je to podcijenjeno zanimanje", jedan je takvih komentara.

Oglasilo se i nekoliko njezinih kolega koji većinom tvrde kako ne očekuju poklone od učenika. "Nikad ne bih očekivala da ću dobiti poklon od njih", "Ja sam srednjoškolski učitelj. Mi ne dobivamo darove, niti bih to očekivao", neki su od komentara.