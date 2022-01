Učitelj fizike dobio otkaz jer nije se želio cijepiti: 'Nisam antivakser, ali mjere nemaju smisla'

Filip Perković, donedavno učitelj fizike u Osnovnoj školi Vidici dobio je izvanredan otkaz jer se nije htio prilagoditi novim epidemiološkim mjerama. Nije se htio cijepiti ili svaki drugi dan testirati, smatrajući da je to napad na njegove osobne slobode.

Ravnatelj se striktno držao donesenih mjera te je postavio zaštitara na ulazu školu koji je provjeravao potvrde. Učitelj Perković nije mogao ulaziti u školu pa je ostao bez posla, piše ŠibenikIN.

- Da objasnim svoj stav. Meni te mjere od početka nisu sjele. Pandemija traje dvije godine, donosile su se razne razne odluke, a zapravo se ništa konkretno u vezi bolesti nije postiglo sa njima, ništa pozitivno se nije dogodilo. Na kraju sam stavljen pred zid. Nisam mogao izbjeći neku odluku ili prilagoditi joj se, nego sam morao ili-ili. Pisao sam ravnatelju dopis mogu li ja na nekakav drugačiji način držati nastavu učenicima, mogu li se testirati na slinu. Ništa mi nije odgovoreno, samo me na ulazu dočekao zaštitar. Ravnatelj mi je samo slao opomene, a nikakve druge komunikacije s njim nije bilo - ispričao je otpušteni učitelj.

Prvi put u školu nije mogao ući 22. studenog. U to vrijeme bio je i bliski kontakt oboljelog, pa je išao u izolaciju i kasnije nakon vađenja antitijela dobio potvrdu kao 'vjerojatni slučaj'. Javio je to ravnatelju i rekao mu da sljedeći tjedan dolazi na posao, ali da je ne želim pokazivati zaštitaru jer mu je to ponižavajuće već da je dovoljno što je ravnatelju rekao.

- Nisam htio pristati da te potvrde moram pokazivati zaštitaru poput nekog kriminalca - kaže Perković.

Pojašnjava da izvanredni otkaz znači da je povrijedio i grubo prekršio ugovor prema Zakonu o radu.

- U školu nisam ni ušao od tad, odradio sam nekoliko satova on-line, tako da ne znam kako sam ja to prekršio bilo što. Redovito sam dolazio pred školu ali mi nije omogućen ulazak i bio sam spriječen u normalnom obavljanju posla. O otkazu sam dobio pismenim putem obavijest 10. siječnja. Napisao sam žalbu ravnatelju i školskom odboru o tome, kako nalaže procedura. Ako oni ništa od te moje žalbe ne uvaže, vidjet ću kako dalje i što mogu poduzeti - kaže Perković, dodajući da u ovim novim okolnostima preispitivanja postojećih mjera očekuje dosta od žalbe.

- Osjećam se prevareno! Osjećam da se uopće nisam morao naći u ovakvoj situaciji. I to što se priča o ukidanju mjera govori koliko sve te mjere nisu imale smisla i diskriminirale ljude - ističe Perković.

Za sebe kaže da nije antivakser, ali cijepljenje smatra vlastitim izborom.

- Za donijeti odluku cijepiti se ili ne, čekao sam da se cjepivo što bolje razvije pa da odlučim. Imam i troje djece, i sva su cijepljena sa redovnim cjepivima. Protiv svega što treba i zdravstvene knjižice su im ispunjene. Protiv korone nisu - dodaje.

Volio bi se, kaže, vratiti u školu jer to voli.

- Ako se ne uspijem vratiti na Vidike kad se te potvrde ukinu, tražit ću posao u nekoj drugoj školi. Mislim čak i da je ravnatelju Relji jednako teško u ovoj situaciji jer je morao donijeti takvu odluku. Možda čak i teže. Ali zar sam ja iz pristojnosti trebao pristati na upitni medicinski tretman koji ne podržavam? Meni je svih ljudi žao, ali nisam nas ja stavio u ovu situaciju. I ja sam isto žrtva - zaključuje.

Ravnatelj OŠ Vidici za ŠibenikIN rekao je da je cijela priča oko Filipa Perkovića za njega završena, da je sve radio po zakonima i da nema komentara.