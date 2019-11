Učenici bi mogli ostati u klupama i do sredine srpnja

Sve je izglednije da će danas sindikalni čelnici i službeno odbiti posljednju ponudu Vlade čime učenici osnovnih i srednjih škola ulaze u treći tjedan bez nastave. Takvo gomilanje propuštenih dana vodi jedino i samo u produljenje nastavne godine.

Ako zbrojimo samo do sada propuštene dane, učenici osnovnih i srednjih škola već sada mogu računati da će umjesto 17. lipnja u školu ići do 7. srpnja, a vrlo vjerojatno i dulje, nastave li štrajkom gubiti sate nastave. Produljenja nastavne godine mogli bi biti izuzeti maturanti jer, ako Hrvatska bude primorana odgoditi maturu, zbog nagomilanih dana maturantima se prolongira baš sve – od ispita do upisa na fakultete, a time će se morati prolongirati i rokovi na jesenskom terminu državne mature.

Ako se maturante izuzme od nadoknade i državna matura bude provedena u planiranim terminima, tada ravnatelji srednjih škola imaju još jedan problem. Naime, za pisanja ispita državne mature u školama ne mogu biti prisutni drugi učenici, tako da će srednjoškolci od 1. do 3. razreda u doba nadoknade morati imati prilagođen raspored kako ne bi ometali pisanje ispita državne mature. Drugim riječima, ispiti državne mature pišu se i u jutarnjem i u popodnevnom terminu, a trenutačno nitko ne zna reći hoće li i to srednjoškolcima još dodatno produljiti nastavu.

>> Pogledajte i ovaj video: Sindikalistica Ana Tuškan o zahtjevima prosvjetara