Ubojica iz Đakova poriče krivnju: Dolaze mi šumovi...

Okončano je suđenje Andriji Drežnjaku, koji je lani u srpnju pištoljem usmrtio svoju skrbnicu i socijalnu radnicu Blaženku Poplašen te pravnika Ivana Pavića u Centru za socijalnu skrb u Đakovu.

Iako je na prvoj raspravi priznao krivnju, Drežnjak je već na sljedećoj povukao priznanje i ustvrdio kako su ga na zločin, na neki način, primorali glasovi u glavi, a obranu je iznosio poprilično nesuvislo. Ispitan je, stoga, ponovno njegova raspravna sposobnost, odnosno vještačio ga je psihijatar.

- Ja znam da je nešto bilo, ali ne znam kako je bilo i ništa se ne sjećam. Uopće se ne osjećam krivim. Sve mi dolaze šumovi u glavu. Ja bih da se ponovno provede suđenje - izjavio je Andrija Drežnjak u srijedu na Županijskom sudu u Osijeku.

Psihijatar Ivan Požgain ocijenio je, pak, kako je Drežnjak raspravno sposoban. Ponovio je, kao i u prvom vještačenju, da je Drežnjak "slabije intelektualne opremljenosti", na razini ispod prosječnih do graničnih vrijednosti.

- On ima poremećaj ličnosti graničnog tipa te karakterološke i psihoorganske promjene, povezane s njegovom ovisnosti o alkoholu. Sposoban je shvatiti apstraktne pojmove kao što su krivnja, priznanje ili negiranje krivnje, ali kod njega, u skladu s njegovom strukturom osobnosti, postoji odsutnost osjećaja krivnje, jer koristi patološke obrambene mehanizme, odnosno projicira krivnju na druge osobe – naveo je dr. Požgain. Drežnjakov branitelj Jurica Jurić prigovorio je takvom nalazu, ističući kako sam nije uspio uspostaviti dvostranu komunikaciju s njim.

Presuda će mu biti objavljena u ponedjeljak u podne.

Nije, pak, tijekom suđenja bilo sporno da je upravo Drežnjak pritisnuo okidač i odveo u smrt Blaženku Poplašen i Ivana Pavića. Tereti ga se za dva teška ubojstva na podmukao način i iz bezobzirne osvete.

- Po unaprijed osmišljenom planu, pribavio je pištolj, zaštitaru predočio da samo treba ostaviti neke papire... Sve to govori da je kazneno djelo počinio na podmukli način, planirano da on sam ispravi nepravdu koja je prema njegovom mišljenju njemu nanesena. Radilo se o potpuno nevinim žrtvama koje nisu dale nikakav povod da im se dogodi takvo nešto, pogotovo što su to osobe koje su mu najviše pomagale – podcrtao je u završnoj riječi tužitelj Miroslav Kraljević.

Branitelj je, pak, stava kako nema dokaza da je Drežnjak planirao ubojstva i zbog toga kupio pištolj.

- Važna činjenica za obranu jest ta da je optuženi lišen poslovne sposobnosti, ali i da je kroz duže vrijeme koristio propisanu terapiju. Upravo to navodi na zaključak da optuženi nije mogao shvatiti djelo koje je počinio, niti sve okolnosti – kazao je odvjetnik Jurić.