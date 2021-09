U zidu novog doma pronašao lutku i jezivu poruku, prijatelji mu savjetovali da se hitno iseli

Mladi osnovnoškolski učitelj Jonathan Lewis (32) ostao je zapanjen nakon što je nekoliko dana nakon useljenja u zidu svog novog doma otkrio krpenu lutku s jezivom porukom.

Ključeve svog novog doma u engleskom selu Walton-on-the-Hill pokupio je u petak te je odmah krenuo s radovima.

"Nekako sam znao da se ispod stepenica nalazi prazan prostor. Na mjestu gdje su prethodni vlasnici imali hladnjak, izlazila je žica, ali nisam znao gdje je uključena pa sam srušio dio gipsane ploče da vidim što se tamo nalazi. Probio sam rupu veličine šake, posvijetlio i ugledao lutku unutra", ispričao je za Liverpool Echo.

Would you move out if you found this in your new house?



Jonathan Lewis picked up the keys to his new home on Friday but has already been told by his friends to put it back on the market after a sinister warning.https://t.co/pO3DuMB3gr