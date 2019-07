'U vihoru rata stekao je ogromnu imovinu za tuđi novac'

Čelnici Živog zida u petak su ispred tvornice Gavrilović u Petrinji komentirali nepravomoćnu presudu Županijskog suda u Zagrebu o oslobađanju Georga Gavrilovića za ratno profiterstvo, zbog zastare.

Predsjednik stranke Ivan Vilibor Sinčić rekao je da je slučaj Gavrilović „jedan nesretni događaj za hrvatsko društvo“ podsjetivši na način na koji je početkom 90-ih Georg Gavrilović došao do tvrtke.

"Nakon Domovinskog rata, tvornica nastavlja raditi, ali nije ni sjena onoga što je nekad bila. Sve je dovelo do potpune devastacije ovoga kraja, radnici su zakinuti, Georg Gavrilović je u vihoru rata stekao ogromnu imovinu za tuđi novac uz blagoslov tadašnjeg političkog vrha. U sudskom procesu nije dokazano da on to nije napravio, jer se obrana poziva samo na zastaru. Podsjetio bih da kaznena, odnosno tada krivična djela, iz vremena pretvorbe i privatizacije za vrijeme rata, odnosno mirne reintegracije, ne zastarijevaju. Prema tome, nemoguća je ovakva presuda, jer takva djela ratnog profiterstva ne zastarijevaju", rekao je Sinčić u Petrinji koji je svoju tvrdnju o nemogućnosti ovakve presude potkrijepio i pisanim odgovorom premijera Plenkovića na zastupničko pitanje o tumačenju zakona iz 2011. godine o nezastarijevanju ratnog profiterstva.

"U odgovoru je potvrđeno da takva djela počinjena u vrijeme pretvorbe i privatizacije, u vrijeme rata i mirne reintegracije, ne zastarijevaju. Stoga je nepravomoćna oslobađajuća presuda neutemeljena, a svi koji su odgovorni moraju biti procesuirani", dodao je Sinčić.

"Ratno profiterstvo je jedan od najtežih oblika kriminala. Ljudi koji su počinili takav kriminal ne bi smjeli slobodno hodati po našoj državi, bez obzira da li su državljani Austrije, SAD-a ili neke druge zemlje. Ja bi gospodinu Gavriloviću prenio poruku da je kriminalcima i ratnim profiterima mjesto u zatvoru, a ne na mjestima direktora tvrtki", rekao je zastupnika Živog zida u Hrvatskom saboru Damjan Vucović pozvavši sve saborske zastupnike i lokalne političare da prouče slučaj Gavrilović.