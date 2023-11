U Splitu premijerno prikazan dokumentarni film “Diplomatska oluja”: Snimljen prema knjizi Mate Granića

U AC Hotelu by Marriott smještenom u splitskom Dalmatia Toweru u ponedjeljak je u večernjim satima svečano predstavljeno drugo dopunjeno izdanje knjige “Diplomatska oluja” Mate Granića , ministra vanjskih poslova iz devedesetih koji uz prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana ima znatne zasluge za stvaranje suverene, demokratske i međunarodno priznate Republike Hrvatske. Osim predstavljanja knjige, premijerno je prikazan i istoimeni dokumentarni film autora Frana Juraja Prižmića koji govori o stvaranju Republike Hrvatske kakvu znamo. Priča je ispričana iz perspektive diplomatskih aktivnosti, a prema knjizi Mate Granića.

Događanje je okupilo više od 200 uglednika iz Splita, Dalmacije i Hrvatske. Tako su događaju prisustvovali potpredsjednik Hrvatskog sabora Ante Sanader, Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban , državni tajnik u Ministarstvu turizma Tonči Glavina , prorektor Sveučilišta u Splitu Zoran Đogaš , poznati slikar Zvonimir Mihanović ali i mnogi drugi. Umjetnička organizacija Menorah Film tijekom posljednje dvije godine realizirala je dokumentarni serijal „Diplomatska oluja“. Redatelj projekta je poznati i nagrađivani hrvatski filmaš Kristijan Milić , koji je za svoje igrane i dokumentarne filmove osvojio niz domaćih i međunarodnih filmskih nagrada, dok produkciju potpisuju Igor Prižmić i Fran Juraj Prižmić , koji su poznati kao autori i producenti hvaljenog te iznimno gledanog dokumentarnog serijala “Velikani hrvatskog glumišta” dok montažu potpisuju Veljko Segarić i Sebastijan Kobas.

- Za Hrvatsku Radioteleviziju snimili smo istoimeni dokumentarni serijal u osam nastavaka, a koji je premijerno emitiran u veljači ove godine i do sada je već tri puta repriziran, čime je postala jedan od najgledanijih dokumentarnih sadržaja na HRT-u, na što smo jako ponosni jer se pokazalo da smo napravili odličan posao i da ta priča zanima šire gledateljstvo - rekao je Fran Juraj Prižmić, scenarist i producent filma. Serija je snimana više od godinu dana na lokacijama diljem Hrvatske, Njemačke, Švicarske i Amerike, a na kojima su snimljene izjave više od 55 sugovornika koji su bili direktni protagonisti stvaranja moderne i demokratske Republike Hrvatske.

- Nije bilo bitno jesu li lijevi ili desni, gospodin Granić ih je sve uspio nagovoriti na snimanje. Zato su serija koja ima osam nastavaka i dugometražni dokumentarni film koji traje skoro dva sata, dali najbolji presjek kako je moderna i demokratska Republika Hrvatska stvorena, ali s fokusom na diplomatske aktivnosti - rekao je Igor Prižmić, producent filma. Mate Granić, najdugovječniji ministar bivšeg predsjednika Franje Tuđmana otkrio je nekoliko detalja o svojoj knjizi. i zmeđu ostalog, Granić je bio potpredsjednik Vlade te ministar vanjskih poslova od 1. lipnja 1993. godine do 27. siječnja 2000. godine. Od 26. veljače do prosinca 2019. bio je posebni savjetnik predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, a od kolovoza 2020. obnaša ulogu posebnog savjetnika premijera za vanjsku politiku.

- To je knjiga o stvaranju hrvatske diplomacije i o ulozi naše diplomacije u stvaranju suverene hrvatske države. Prvi dio je posvećen prvim slobodnim izborima, stvaranju HDZ-a i smrti predsjednika Tuđmana, a drugi dio je potaknut najnovijim povijesnim događanjima, brutalnom ruskom agresijom na Ukrajinu i svim posljedicama te agresije - kazao je Granić uoči predstavljanja knjige i istoimenog filma. Predstavljanju njegovog drugog i dopunjenog izdanja knjige “Diplomatska oluja” pridružio se i Goran Bandov , sveučilišni profesor i recenzent knjige. " Upravo je prof.dr. Mate Granić osoba koja ima pravo, a ja bih rekao i obvezu, zapisivati mikromemoriju hrvatske diplomatske povijesti, naše vanjske politike i njezine povijesti, jer on jest nositelj, kreator i vrlo često jedina osoba ispred Hrvatske koja je pregovarala.

On je direktni svjedok vremena, osoba koja je donosila teške odluke. Kada se čitaju transkripti hrvatske povijesti i zapisi, kako iz Ministarstva vanjskih poslova tako i iz Ureda predsjednika, možemo primijetiti da je upravo najznačajnija uloga prof. dr. Mate Granića bila usmjerena na mir i teritorijalni integritet Republike Hrvatske", kazao je Bandov. Fran Juraj Prižmić na kraju se zahvalio svim Splićanima koji su došli na premijeru rekavši da mu je neizmjerno zadovoljstvo što se okupio toliki broj ljudi u rodnom gradu njegova oca kojeg i on smatra svojim drugim domom te posebno zahvalio Westgate Grupi na čelu s gospodinom Josipom Komarom koji su bili domaćini i pokrovitelji splitske premijere u AC Hotelu by Marriott Split te najavio i jedan novi filmski projekt vezan uz Split i Dalmatia Tower, a o kojem će uskoro biti poznato više detalja.

