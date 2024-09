Bio je priveden zbog indirektne prijetnje, a žrtva se složila da mu se odrede mjere opreza umjesto da ide u Remetinec

Josip B. (71) ubio je Vesnu B. (60) hicima iz vatrenog oružja, a zatim je presudio sebi. Kako je priopćila zagrebačka policija riječ je o događaju koji se zbio 5. rujna u 14.40 u zagrebačkom naselju Sopot. Sumnja se da je Josip B. Vesnu B. dočekao pred dizalom, ispalio u nju hice iz oružja kojeg je ilegalno posjedovao i otišao. I to samo do svog automobila koji je bio parkiran u blizini, nakon čega je presudio i sebi.

Zagrebačka policija slučaj je okvalificirala kao ubojstvo i samoubojstvo, tijela su nakon očevida prevezena na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije, a javnost se ponovo pita je li se možda ova tragedija mogla spriječiti. Pogotovo nakon što se pojavila informacija da je Josip B. 23. kolovoza bio priveden i na policiju i pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda, gdje mu nije određen istražni zatvor već su mu umjesto toga određene mjere opreza. Što je uobičajena praksa kada pred suca istrage dođe osoba koja ima više od 70 godina i ima čistu kaznenu evidenciju odnosno nema ni prekršajnih ni kaznenih prijava.

Naime, istražni zatvor osobama starijim od 70 godina se određuje relativno rijetko, kako zbog njihove visoke životne dobi, tako i zbog toga što takvi osumnjičenici često imaju i ozbiljnih problema sa zdravljem, zbog čega se uglavnom smatra da su mjere opreza adekvatna zamjena za istražni zatvor.

U slučaju Josipa B., on je u kolovozu bio prijavljen za prijetnju jer je nekom prijatelju, kako se neslužbeno doznaje kazao da će nabaviti pištolj i ubiti Vesnu B.. Taj je prijatelj Josipa B. je to kazao Vesni B., a ona je o svemu obavijestila policiju, koja je Josipa B. nakon toga privela. Nakon što je priveden, Josip B. se, kako se neslužbeno doznaje, ispričavao, navodio da je pretjerao kada je pričao što je pričao, no isto tako je tvrdio i da od njega nikome ne prijeti opasnost, da neće nikoga povrijediti, da je prestar za to, da u ruci ne može držati pištolj....

S obzirom i da je neosuđivan sud je smatrao da se istražni zatvor može zamijeniti mjerama opreza, odnosno zabranom prilaženja, no prije no što je odlučeno hoće li Josip B. iza rešetaka ili će mu to biti zamijenjeno zabranom prilaska Vesni B., sa suda su zvali žrtvu, koja se složila da se Josipu B. istražni zatvor zamijeni mjerama opreza.

GALERIJA Ubojstvo u Sopotu