MILJENKO JERGOVIĆ

Domagoj Vida, sin centarfora koji je zabijao svima, ali Dinamu nije nikad dao gol

Da sam kojim slučajem navijač Dinama, kao što mi je pokojni ćaća bio, pobjedu u Ateni ne bih poželio, taman i kad bih znao da će Dinamo, pobijedi li AEK, osvojiti Ligu prvaka. Ne znači to, možda, da bih kao navijač Dinama navijao protiv svog kluba u utakmicama s AEK-om. Bio bih indiferentan, možda bi me povremeno nešto i ponijelo, ali od svake jače emocije daleko bi me držalo saznanje da iza ove priče stoji jedna mrtva ljudska glava