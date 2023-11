U pripremi prvi Zimmer frei Forum

U veljači iduće godine održat će se prvi Zimmer frei Forum. Pod nazivom Novi horizonti obiteljskog turizma razmijenit će se najnoviji trendovi i vještine u području tehnoloških inovacija, korisničkog iskustva i upravljanja poslovanjem, koji vlasnicima donose dugoročnu održivost i predvidivost poslovanja. Visoka kvaliteta obiteljskog turizma, smatraju organizatori, mogla bi postati jedna od ključnih odrednica pri odabiru Hrvatske kao željene destinacije kroz cijelu godinu. Iako smo i ove godine privukli velik broj turista u Hrvatsku, sezonu su, ističu organizatori, obilježile boljke masovnog turizma, tradicionalno mala ukupna potrošnja po turistu te relativno kratka sezona i, imajući na umu da više od 60 posto hrvatskih smještajnih kapaciteta čini obiteljski smještaj, legitimno je preispitati koje turiste svojom ponudom privlačimo i je li to najbolje što možemo i želimo. Mnogi razlozi idu prilog tezi da obiteljski smještaj može postati hrvatski brend na koji smo ponosni, smatraju organizatori Zimmer frei Foruma 2024.

- Prema istraživanju Nultog kvadranta, najvažniju ulogu u odabiru destinacije imaju kvaliteta i vrsta objekta, a ne lokacija kao što se uvriježeno misli. Ako je kvaliteta na zadovoljavajućoj razini, potencijalnim gostima manje je važno je li riječ o apartmanu, kući za odmor ili hotelu. Unaprjeđenjem poslovanja obiteljskog turizma, uz podizanje kvalitete smještaja može u Hrvatsku dovesti turiste više platežne moći, spremne platiti višu cijenu za višu kvalitetu usluge - kaže Mario Aunedi Medek iz Val grupe, koja je jedan od suorganizatora Foruma.

Inače, interaktivni jednodnevni program Foruma namijenjen je svima pružateljima obiteljskog smještaja, agencijama za upravljanje turističkim smještajima (property management agencijama), investitorima u turizmu, online turističkim agencijama (OTA), raznim web i tehnološkim pružateljima usluga, dizajnerima interijera i projektantima, branding i marketinškim stručnjacima te predstavnicima turističkih zajednica. Na konferenciji će pioniri izvrsnih praksi iz svijeta turizma i biznisa rasvijetliti specifične izazove obiteljskog smještaja te otvoriti nove horizonte njegova budućeg razvoja.

- Želimo okupiti sve one koji žele učiti iz primjera izvrsnosti koje već danas imamo u Hrvatskoj. Svjetlo pozornice usmjerit ćemo na najučinkovitija tehnološka rješenja koja njihovo poslovanje čine jednostavnijim i omogućuju uštede, izvore brzih financiranja, koje poduzetničke vještine izvrsni posjeduju, kako uspješno odgovaraju na zahtjeve gostiju koji traže više luksuza, više doživljaja, više uspomena, ali i kako su se pozicionirali na rastućem tržištu - kazuje Igor Kordić, jedan od osnivača tvrtke Irundo i suorganizator Zimmer frei Foruma, te zaključuje: - Svi mi, od najmanjeg iznajmljivača do lokalne zajednice i države, imamo iste ciljeve; veću profitabilnost i novi način razmišljanja o obiteljskom smještaju, a to ne ide bez repozicioniranja masovne i tradicionalne zimmer frei ponude niske kvalitete, u konkurentan i održiv turistički proizvod visoke kvalitete - kaže Kordić.

Kako bi obiteljski turizam u budućnosti postao strateška prednost i prepoznatljiv turistički brend Hrvatske, prvi korak je, smatraju organizatori, ulaganje u znanja ključna za razvoj obiteljskog smještaja prilagođenog vremenu i s vremenom povezanim izazovima razvoja destinacije na održiv način. Inače, Zimmer frei Forum 2024. podržavaju Hrvatski Telekom, Mastercard, Teya, Colliers International i Rentlio.