U Njemačkoj naletio na popularni hrvatski proizvod pa ostao iznenađen: 'Prvi put sam to vidio'

Iako su cijene hrvatskih proizvoda u inozemstvu uglavnom manje nego u Hrvatskoj i takvih je primjera puno, jedan se Hrvat iznenadio kada je naišao na hrvatski proizvod u Njemačkoj koji se prodaje po puno većoj cijeni nego u Hrvatskoj. Dok su brojni popularni brendovi u inozemstvu jeftiniji nego u našim trgovinama, kada je riječ o pašteti Argeti, to nije tako. Barem ne u Njemačkoj.

Svi znamo da je cijena poznatih pašteta u Hrvatskoj izrazito visoka, no u Njemačkoj je naš popularni brend još skuplji. Naime, Argeta pašteta u njemačkoj trgovini Nahkauf košta 1,69 eura dok se u Hrvatskoj ista takva prodaje za 1,39, a na akciji se ovaj tjedan mogla naći i za 99 centi. Naš čitatelj kaže kako se cijena Argete penje i do 2 eura, a kada je na akciji u trgovini Rewe se može pronaći za 1,19 eura. Čitatelj portala dnevno.hr naišao je pak na cijenu od 1,89 eura i to u trgovačkom lancu Edeka.

- Često idem u Njemačku na poslovni put i ovo mi je prvi put da sam naletio na hrvatski proizvod po višoj cijeni nego što se prodaje u našim trgovinama. Često kupim naše proizvode jer znam što dobivam i uglavnom ih kupim jeftinije, ali u ovom slučaju sam se baš iznenadio - ispričao je ovaj Hrvat.

Foto: Snimio čitatelj

VEZANI ČLANCI: