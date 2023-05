U izraelskom zračnom napadu u Pojasu Gaze ubijen vođa Islamskog džihada

U izraelskim zračnim napadima u četvrtak je u Pojasu Gaze poginuo vođa Palestinskog islamskog džihada (PIJ) Ali Ghali, priopćila je izraelska vojska.I dok su sirene u južnom Izraelu označile uzbunu na raketni napad iz te palestinske enklave, Izrael je napao mete vezane uz PIJ. U izraelskoj operaciji koja traje od utorka poginulo je 25 ljudi, uključujući žene i djecu.

Palestinski militanti ranije su ispalili stotine raketa na izraelski teritorij, a sirene su se čule i na području Tel Aviva prvi put od kolovoza prošle godine. Navodno su uništene neke kuće na jugu Izraela. Nekoliko je ljudi također ozlijeđeno na putu do skloništa. Izraelska vojska je na Twitteru objavila da je "Ghali bio središnja figura u Palestinskom islamskom džihadu i odgovoran za nedavne raketne baražne napade na Izrael".

Ghali je zapovjednik raketne jedinice Brigada Al-Quds, vojnog krila PIJ-a. On je četvrti visoki zapovjednik te islamističke skupine koji je ubijen posljednjih dana u izraelskim zračnim napadima izvedenim na Pojas Gaze u zoru. Palestinski islamski džihad je militantna skupina koju podupire Iran i koja u palestinskoj enklavi djeluje zajedno s Hamasom.

Izraelska vojska je priopćila da je napala 158 meta u Gazi, dok su u tjedan dana Palestinci na Izrael ispalili 523 projektila. Izraelska zračna obrana presrela je 96 posto ispaljenih raketa. Izraelska vojska također navodi da više od 100 raketa nije bilo pravilno ispaljeno te da je pritom poginulo četvero Palestinaca, uključujući i 10-godišnju djevojčicu. Islamski džihad tvrdi da to "nije točno".

🔴 OPERATIONAL UPDATE: We just targeted Ali Ghali, the commander of Islamic Jihad’s Rocket Launching Force, as well as two other Islamic Jihad operatives in Gaza.



Ghali was a central figure in IJ, as well as responsible for the recent rocket barrages launched against Israel. pic.twitter.com/GToj67UjTT