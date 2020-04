Popuštanje mjera u Hrvatskoj izgledno nakon Uskrsa, sutra se očekuje prva odluka

Hrvatska će, kao i Austrija gdje je premier Sebastian Kurz danas iznio hodogram ublažavanja mjera protiv zaraze koronavirusom koji uključuje otvaranje malih trgovina nakon Uskrsa, pratiti razvoj epidemiološke situacije i s tim donositi odluke o popuštanju mjera. Prve bi na red mogle doći tržnice, a odluka o njima očekuje se sutra.

No, svaka odluka mora biti dobro pripremljena kako se ne bi pogoršala epidemiološka situacija.

Austrija je među prvim državama koja je objavila da će u nekim dijelovima ublažiti stroge mjere zbog epidemije koronavirusa jer smatraju da su polučile uspjeh. Primijeti li se ponovno širenje virusa, mjere se vraćaju na staro.

Također, norveški ministar zdravstva Bent Høie kazao je kako su stavili pod kontrolu epidemiju Covida-19 te će u srijedu donijeti odluku o produžavanju ili ublažavanju mjera.

Prilagodba mjera epidemiološkoj situaciji nije specifičnost Austrije ili Norveške - to je princip po kojem radi i Hrvatska, gdje su, primjerice, nakon početnog zatvaranja, otvorene trgovine na tržnicama, a sada se analizira i priprema moguće popuštanje mjera na tržnicama koje budu zadovoljavale epidemiološke mjere.

- Imamo cijeli niz mjera u pripremi, sad bi bilo prerano o tome govoriti, ali sve što budemo mogli napraviti s obzirom na epidemiološku situaciju, napravit ćemo da zaštitimo zdravlje ljudi i omogućimo da život ide dalje - kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Pojasnio je kako traju sastanci s lokalnim stožerima civilne zaštite i udrugama gradova i općina i kada dobiju povratnu informacije o tome koje su mjere poduzete odluka o otvaranju tržnica će biti objavljena, očekuje da to može biti već i sutra.

Premijer Andrej Plenković je također istaknuo kako je cilj da "mjere relaksiranja budu primjerene epidemiološkim preporukama i procjenama, da ne bi s prenaglim relaksiranjem došlo do povećanja broja oboljelih".

Plenković je najavio da će kroz tjedne koji su pred nama zajednički donositi procjene o dinamici relaksiranja, ali vodeći računa o zdravlju.

VIDEO Pogledajte što predviđaju naši znanstvenici: Koliko bi mogla trajati pandemija?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kaže da će se ići s mjerama koje će omogućiti da sve ono što proizvode naši poljoprivrednici i OPG-ovi bude konzumirano na primjeren način, da se "građanima omogući iskorak prema tržnici, ali ne na način kako je to bilo ranije." Potvrdio je da bi to moglo biti i prije Uskrsa, izvijestivši da se trenutno u Vladi radi na pravnoj formulaciji odluke koja će pokriti to pitanje.

Iako broj zaraženih u Austriji raste, i jučer je dosegao brojku od 11.897, zdravstvene vlasti optimističnim vide činjenicu da je broj oporavljenih nadmašio broj novozaraženih te da je manje pacijenata u jedinicama intenzivne skrbi.

Izlaznu strategiju najavio je austrijski premijer Sebastian Kurz i po hodogramu, koji se može mijenjati, od 14. travnja ponovno će raditi trgovine površine do 400 četvornih metara i centri s građevinskim asortimanom te vrtnim dijelom, ali i dalje uz vrlo stroge mjere zaštite i ograničen ulaz kupaca. Od 1. svibnja vrata bi trebali otvoriti svi dućani i centri te frizerski saloni.

Nastave u školama neće biti do sredine svibnja, a sveučilišta će ostati zatvorena do kraja semestra. Kurz je najavio da će se obavezno nošenje zaštitnih maski, što sada vrijedi za dućane, proširiti na javni prijevoz. Mjera za ograničavanje okupljanja više od dvije osobe produžena je do kraja travnja, javni događaji su zabranjeni do kraja lipnja.

ustrijski kancelar poručio je kako je Austrija među prvima uvela stroge mjere, pa i stavila Tirol u karantenu, iz koje će izaći sutra, one su polučile uspjeh te je i zbog oporavka ekonomije sada moguće postupno ih ukidati. Svejedno, Kurz je apelirao na sve građane da se i dalje drže mjera te da Uskrs provedu kod kuće i da ne putuju, ni sada niti u periodu do ljeta.

VIDEO SDP predstavio treći paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu