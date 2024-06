U godinu dana udvostručen broj solarnih elektrana na kućanstvima

Obnovljivi izvori energije prije samo nekoliko godina bili su potpuna nepoznanica, a danas su postali stvarnost i potreba. Samo u posljednjih godinu dana broj solarnih elektrana za kućanstva i tvrtke priključene na nacionalnu mrežu narastao je više nego dvostruko – s 8000 na više od 18.000. Zašto su se brojni građani počeli okretati solarnoj energiji, nije teško razumjeti. Ugradnjom elektrane na godišnjoj razini mogu smanjiti račune za struju od 80 do 90 posto.

Višak energije ide u mrežu

Osnovni uvjet za ugradnju elektrane je da je objekt legalan i da postoji dokaz o vlasništvu. U Zelenoj energetskoj zadruzi, koja je u svibnju pokrenula grupnu nabavu za solarne panele za kućanstva, tvrtke i obrte, objašnjavaju kako je način obračuna solarne energije vrlo jednostavan. Sva kućanstva su u modelu samoopskrbe, koji funkcionira tako da električna mreža služi kao baterija. To znači da se sav neiskorišteni višak energije šalje u mrežu i može se iskoristiti u razdoblju od mjesec dana. Proizvođači garantiraju maksimalnu učinkovitost solarnih panela barem 20-ak godina, a preporučuje se odabir instalatera s iskustvom u montaži kako bi sve prošlo bez problema.

– Račun za struju prosječnog četveročlanog kućanstva u Hrvatskoj kreće se od 80 do 90 eura mjesečno. Za takvo kućanstvo potrebna je elektrana od otprilike 6 kilovata. Cijena takve elektrane kreće se oko 7000 eura – kaže Alice Šebina, voditeljica korisničke podrške u zadruzi.

Povrat ulaganja može se očekivati za šest do osam godina, uz poticaje već za tri do tri i pol godine. Gradovi poput Slavonskog Broda sufinanciraju izradu glavnog elektrotehničkog projekta u iznosu od 80 posto, a tu su i nacionalni poticaji za solarne elektrane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Pojednostavljen proces

Administrativni koraci za ugradnju solarne elektrane za kućanstvo danas su kraći nego prije. Osnovna je izrada glavnog projekta, koji se zatim predaje u HEP ODS, kako bi se dobila dozvola za ugradnju i puštanje u pogon. Zatim kreće montaža.

– Cijeli proces ugradnje elektrane od projektiranja do puštanja u pogon traje od četiri do šest mjeseci, a u slučaju prijave na natječaje za sufinanciranje do godinu dana – istaknula je Šebina.