Šanse za ovo su jako male: U četiri jaja pronašli 10 žumanjaka, odmah su uplatili loto

Par iz Britanije doživio je situaciju koja se potencijalno nije dogodila nikome na svijetu, a još je bizarnije što je do nje došlo za vrijeme vrlo uobičajene aktivnosti - kupovine. Chris i Ciaran iz Sheffielda prilikom nabavke u trgovini Aldi uzeli su kutiju sa šest jaja, no u njoj su dobili više od 10 žumanjaka.

U kupovinu su krenuli kako bi nabavili sastojke za doručak, koji je medicinski brat Chris počeo spremati kada su se vratili kući. Nakon što je razbio tri jaja, i u sva tri pronašao po dva žumanjka, on i Ciaran već su bili poprilično iznenađeni, no kada su u četvrtom jajetu pronašli čak četiri žumanjka, pomislili su kako je to vrlo neobično, piše britanski Metro.

"Bilo je neobično jer nismo nikada vidjeli nešto takvo. Kako smo dobili toliko žumanjaka iz jedne kutije? Vrlo nasumično i čudno" komentirao je Chris. Par je tek kasnije, kada su odlučili na internetu provjeriti koliko je 'višak' žumanjaka u jajetu rijetka pojava, shvatili da im se dogodilo nešto zaista nevjerojatno.

Prema britanskoj informativnoj službi, u prosjeku jedno od svakih tisuću jaja ima dva žumanjka. To možda nije jedinstven događaj, no šanse za otkrivanje četiri žumanjka u jajetu su jedan prema 11 milijardi. Chris i Ciaran požurili su zgrabiti srećku nadajući se da su jaja bila znak da je to njihov sretan dan, ali čini se da su svoju sreću ipak potrošili u trgovini. Medicinski brat Chris dodao je kako od tada češće igra lutriju, no nije ništa osvojio.

Chrisu je rekao da su preostala dva jaja imala po jedan žumanjak, a svih šest jaja izgledalo je podjednako, niti jedno nije bilo veće od ostalih, čak niti ono s četiri žumanjka. "Moj brat je jednom pronašao jaje s dva žumanjka i onda saznao da su on i supruga trudni s mojom nećakinjom. Pitam se znače li četiri žumanjka da će uskoro dobiti blizance" našalio se.

VIDEO Rijeka: Oko 9.000 maškara sudjelovalo na tradicionalnom Riječkom karnevalu