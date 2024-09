U Beču svečano otvorena izložba Ivone Šimunović. Među čestitarima i hrvatski veleposlanik Glunčić

U petak navečer u Galeriji Frank u središtu Beča svečano je otvorena izložba slika hrvatske akademske slikarice Ivone Šimunović “After all” ("Poslije svega"). Svečanosti je, između ostalih, nazočio i hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić. Na početku otvorenja, sve nazočne pozdravila je Daria Darmaniyan. Potom je Simone Sentall, voditeljica austrijske fondacije TBA21 istaknula važnost galerije u povezivanju umjetnika i njihovog stvaralaštva sa širom međunarodnom javnošću, kojoj se je, u sjajnoj organizaciji platforme “Nomad” čija je osnivačica Vanja Žanko, Bečanima ovaj put svojim upečatljivim radovima predstavila Ivona Šimunović.

Izložba “After all” je dio višegodišnjeg projekta platforme Nomad - Hrvatskog ureda za suvremenu umjetnost, koji je posvećen međunarodnoj promociji umjetnika iz Hrvatske i susjednih zemalja. Potom je održan umjetnički razgovor. Prvo je kustosica Jelena Tamindžija Donnart pobliže predstavila slikaricu Ivonu Šimunović, njeno stvaralaštvo i samu izložbu. Nakon toga je autorica izložbe govorila o svojim djelima i sukobljavanju paradoksalnih osjećaja s željom da ih prepozna i publika.

Kustosica je istaknula kako se umjetnost Ivone Šimunović “ne može definirati tek kao nova apstrakcija na horizontu suvremene hrvatske umjetnosti, već kao apstrakcija koju Rothko naziva - umjetnošću koja živi i diše”. Kustosica je to sjajno objasnila nazočnoj publici, a potom i za Večernji list rekla o čemu se radi: “U koloristički snažno nabijenim radovima Ivone Šimunović pažljivo će oko primjetiti mala zarezivanja, gusto nanesene slojeve boje koje reljefno podižu površinu te namaze boje koji se skrivaju i povremeno izviru iz površine kao da hvataju zrak za nove i izazovnije kompozicijske zarone”.

“Izložba After all odnosno - Poslije svega - okuplja Ivonine radove nastale 2024. godine, kojima umjetnica odaje jednu vrstu Hommage-a svojoj preminuloj majci”, rekla je kustosica Jelena Tamindžija Donnart.

Uz napomenu, kako umjetnica, “poriv za borbu protiv zaborava pronalazi u neprestanom ponavljaju radnje intuitivnog poteza kista gdje u svojevrsnom fizičkom buntu gustih namaza i premazivanja površine uljnim bojama nastoji vremenu oduzeti sposobnost prolaznosti”.

Upravo to je i prepoznala u izložbenom postavu 15-tak Ivoninih radova, izbirljiva bečka publika, u kojoj je bilo mnogo ljudi iz kulturno-umjetničke struke. Kao primjerice Marijana Schneider, kustosica Muzeja moderne umjetnosti Salzburg, Lisa Ortner-Kreil, kustosica Kunstforuma Beč, Jasper Sharp, direktor Phileas, austrijskog ureda za suvremenu umjetnost, Tatiana Wiesner-Pavlova, kustosica i autorica knjige “Behind the Gallery, Tevž Logar, nezavisni kustos, Silvia Jaklitsch, direktorica izdavačke kuće “Moderna umjetnost”, Adel Bahtanović iz zaklade UNIQA SEE Future i drugi. Ali i brojni ljubitelji i posjetitelji međunarodnog sajma suvremene umjetnosti Vienna Contemporary, koji se upravo održava u Beču.

Akademska slikarica Ivona Šimunović je rekla kako joj je “izuzetna čast prvi put izlagati u Beču”. Zahvalila je svima koji su joj omogućili da izlaže u austrijskom glavnom gradu. Prije svega platformi Nomad, organizatoru bečke izložbe “After all”, te partnerima koji su joj pružili podršku, kao Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija, Turistička zajednica Grada Dubrovnika, FACE Croatia, Maistra…..

Autorica izložbe publici je pojasnila da je prethodnica izložbe “After all”, bila izložba “Lopud”, mali otok kraj Dubrovnika s kojeg ona dolazi, te kako je to bila “priča o gubitku”.

“Moja opsesija je apstraktna umjetnost i to je ono što želim prikazati. Zapravo se radi o nekim mojim psihološkim krajolicima, o nekim osobnim iskustvima, koje želim transformirati kroz platno i tako doprijeti do drugih ljudi. Ako uspijem doprijeti samo do jedne osobe, zadovoljna sam”, rekla je za Večernji list Ivona Šimunović.

Rođena je u Dubrovniku 1979. godine. Slikarstvo je diplomirala u Zagrebu na Akademiji likovnih umjetnosti 2002. u klasi Zlatka Kauzlarića Atača. Od 2020. radi kao kustos pedagog u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, gdje sudjeluje u osmišljavanju, organizaciji i realizaciji edukativnog programa navedene Galerije.

“Iznenađena sam i sretna zbog velikog odaziva bečke piblike. I jako ponosna i zahvalna što sam dio projekta Nomad, koji okuplja iznimne umjetnike na europskoj umjetničkoj sceni”, istaknula je autorica izložbe.

“Moje čestitke Ivoni Šimunović koja djeluje tolikom umjetničkom snagom da u sadržaju nekih njenih slika, u iskazanim osjećajima i pričama iz njenog života, lako pronađeš samoga sebe. Ono prepoznatljivo u njenim djelima je čovjek i gomila ljudskih emocija”, rekao je hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić za Večernji list. Posebno je pohvalio platformu Nomad i njenu osnivačicu Vanju Žanko za “izuzetno profesionalan” angažman pri promociji hrvatskih umjetnika izvan Republike Hrvatske.

“Ovo je visoka razina predstavljanja suvremene hrvatske umjetnosti i umjetnika i sjajna promocija Hrvatske u Austriji, ne samo s turističkog nego i s kulturnog aspekta”, istakao je veleposlanik Glunčić.

“Platforma Nomad osnovana je prije 10 godina. Svake godine odabiremo dva umjetnika iz Hrvatske ili susjednih zemalja koji kod nas predstavljaju vrhunac vizualnog izražaja, i predstavljamo ih u zemljama zapadne Europe. S ciljem da bi se mogli mjeriti s globalnim priznatim europskim umjetnicima i stvarati međunarodne karijere”, rekla je za Večernji list osnivačica Nomada, Vanja Žanko dodavši:

“Projekt okuplja iznimne umjetnike i dosad smo predstavili Jasminu Cibic iz Slovenije, Šejlu Kamerić iz Bosne i Hercegovine, Lovru Artukovića i Zlatana Vehabovića iz Hrvatske, a ove godine je na redu Ivona Šimunović i Jelena Bando. Već imamo i plan za iduću godinu, a dogovorili smo i prekrasne izložbe u Zagrebu, Beču, Salzburgu i Berlinu, kako bi se vidjela pripadnost hrvatskih umjetnika srednjoeuropskom kulturnom prostoru”.

“Ono što nas čini tako snažnim su hrvatski kolekcionari, direktori Muzeja i kustosi koji zajedno stvaraju društvo prijatelja Nomada i pomaži nas, financijski i na ostale načine”, rekla je Žanko.

Možda je kraj ovog izvješća najbolje zaključiti izjavom kustosice Jelene Tamindžije Donnart, kojom su zagrebački “PRiredba Studio” i Ana Petričić Gojanović najavili bečku izložbu: “Šimunović u svojim radovima ispisuje sentimentalne kartografije poput iskusnog kormilara koji je prošao sva stanja mora, ne bojeći se pokazati svoje slojevite ožiljke i dopustiti im da polagano izblijede”.

Izložba se može pogledati do 17. rujna.