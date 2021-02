Mladića ubacili u bazu nestalih iako je bio kod kuće. Majka poručila: Policija širi lažne vijesti

Zagrebačka je obitelj primila vijest o nestanku sina što ih je posebno iznenadilo zbog toga što on zapravo uopće nije nestao. Kako je njegova majka poručila, živ je i zdrav te zajedno stanuju.

- Moj sin je živ i zdrav, stanuje sa mnom na adresi koja mu piše na osobnoj iskaznici, svaki dan ide na posao, broj mobitela mu je javan. Dakle, kako radi naša policija? Prije nekoliko sati njegova je fotografija sa svim osobnim podacima objavljena u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba, napisala je sinoć na Facebooku njegova majka Jelena Jindra.

- Živimo u centru Zagreba, u blizini policijske stanice, svi smo dostupni na kućnoj adresi, na mobitelima. A policija mu kaže da se vodi kao nestao od nedjelje 7. veljače i da je u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba. Bez da je itko pozvonio na naša kućna vrata, bez da je itko nazvao njega ili nas, njegove roditelje, dodala je napominjući kako su vijest vidjeli na zagrebačkom lokalnom portalu.

- Gdje mi to živimo? Policija raspisuje tražilice za punoljetnim dostupnim osobama i otkriva njihove osobne podatke. O povredi prava privatnosti, o šoku koji smo moj sin, njegovi prijatelji i ja sada doživjeli, neću ni govoriti. Što to policija radi? Širi lažne vijesti bez ikakve provjere. I čovjeka koji im je dostupan da dostupniji ne može biti, proglašava nestalim. Meni je najvažnije da je moj Grgo živ i zdrav, ali zbog ovoga ću se konzultirati sa svojim odvjetnikom, zaključila je, a Zagreb.info, portal koji je objavio vijest o Grginom nestanku, navodi kako je on otišao do policijske postaje kako bi se njegovi podaci uklonili iz baze što je učinjeno idućeg dana, odnosno danas ujutro.

Zagrebačka policija im je potvrdila da je vijest o nestanku 21-godišnjaka uklonjena, a objasnili su i kada se nekoga proglasi nestalim.

“Nestala osoba je ona osoba čiji se nestanak prijavi policiji. Svaka osoba može prijaviti nečiji nestanak ukoliko postoji opravdana opasnost da se toj osobi nešto dogodilo ili ukoliko postoji zabrinutost za život i zdravlje te osobe”, navode dodajući kako je nestala osoba ona koja se udaljila iz svog uobičajenog okruženja, mjesta prebivališta ili boravišta, protivno svojoj volji ili u skladu sa svojom voljom, kada s obzirom na njene uobičajene životne navike, ponašanje, socijalne kontakte, profesionalne aktivnosti to nije uobičajeno.