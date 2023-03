U 2022. samo je 402 mladih prošlo obuku za dragovoljno vojno osposobljavanje

Idućih nekoliko godina Hrvatska vojska proći će kroz ambiciozan plan modernizacije. Dolazi nova borbena eskadrila, novi helikopteri, novi tip borbenih oklopnih vozila, napokon i protuavionske rakete, i sve će to zahtijevati stotine novih vojnika s većim tehnološkim znanjima. Ta se modernizacija čekala godinama i sada je napokon pronađen novac za nju, ali se HV suočava s potpuno drukčijim problemom.



Smanjuje se motiviranost mladića i djevojaka za prijam u HV. To se vidi i po prijavi mladih za prvi korak u odabiru vojnog zvanja, dragovoljnom vojnom osposobljavanju. Prije još samo šest ili sedam godina kandidata je bilo dva pa i tri puta više nego raspoloživih mjesta godišnje, a obuku je u prosjeku svake godine prolazilo 500 do 600 dragovoljnih ročnika. Najviše je dragovoljnih ročnika bilo 2018. i 2019., više od 800, u 2020. zbog korone bilo ih je 500-injak, u 2021. završilo je obuku 799 ročnika, a lani samo 402. Od 2008. do 2022. ukupno 10.327.