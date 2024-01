Tvrde da su postupali ažurno oko ubojstva djeda Luke Modrića: 'Nismo držali spis u 'najdubljoj ladici''

Nakon što su mediji izvijestili da je podignuta optužnica protiv Željka Badže (63) koji je optužen za ratni zločin u Zatonu Obrovačkom jer je 18. prosinca 1991. u blizini stare ceste koja vodi prema zaseoku Meki Doci presreo na cesti Luku Modrića, djedu nogometaša Real Madrida Luke Modrića,koji je na ispašu vodio koze, te ga ubio, nakon čega je s ostalim nepoznatim pripadnicima specijalnog voda SJB Obrovac u Mekom Docu ubio još šest civila, priopćenjem je reagirao ŽDO Split. Demantirali su pojedine medijske napise u kojima se navodi da se spomenuti predmet godinama držao u ladici, a priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Postupanje Županijskog državnog odvjetništva u Splitu u kaznenom predmetu u kojem je, nakon provedene istrage, podignuta optužnica protiv 63-godišnjeg okrivljenika zbog počinjenog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavak 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, bilo je ažurno. Policijska uprava zadarska 10. srpnja 2020., podnijela je Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu kaznenu prijavu protiv osumnjičenika (64) zbog postojanja osnovane sumnje da bi počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavak 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske u mjestu Zaton Obrovački i zaseoku Meki Doci. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, nakon primitka navedene kaznene prijave, donijelo rješenje o provođenju istrage protiv okrivljenika tijekom koje je, između ostalog, zatražilo pružanje međunarodne pravne pomoći od nadležnog pravosudnog tijela Australije u Canberri, čemu je djelomično udovoljeno.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je 2. siječnja 2024., nakon završetka istrage, podiglo optužnicu pred Županijskim sudom u Splitu, o čemu je objavljeno priopćenje. Slijedom navedenog, nije točno da bi spis predmeta bio izvađen 'iz jedne od svojih najdubljih ladica' i nije točno da bi bio obrisan 's njega kilogram prašine' već je postupanje ovog državnog odvjetništva u ovom kaznenom predmetu bilo ažurno", navodi se u priopćenju ŽDO-a.

VEZANI ČLANCI

Inače, ova tužna priča klasičan je primjer problema s kojima se suočavaju istrage ratnih zločina jer je riječ o događajima od kojih je prošlo puno vremena, svjedoci i optuženici su uglavnom nedostupni, istrage su jedno vrijeme vodili svi sudovi da bi se onda osnovala četiri specijalizirana, suradnje sa Srbijom po pitanju osumnjičenika i svjedoka gotovo i da nema.... Ova konkretna istraga bila je pokrenuta još 1993. pred Županijskim sudom u Zadru, a kasnije ju je preuzeo sud u Splitu kao jedan od četiri specijalizirana suda za ratne zločine. I tada su se, osim Badže, još sumnjičili Đorđe Jelić i Bogdan Gagić. Njih su dvojica nekadašnji pripadnici milicije SAO Krajine i nedostupni su hrvatskom pravosuđu. Hrvatska je tražila njihovo ispitivanje zamolbenim putem, što se dogodilo tek 2011. Bili su osumnjičeni da su nepoznatim pripadnicima postrojbe kojom su zapovijedali naložili fizičku likvidaciju i mučenje civila hrvatske nacionalnosti. Osim toga, sumnjičili su se da su spomenute zločine počinili sljedeći velikosrpsku politiku etničkog čišćenja na privremeno okupiranim područjima Hrvatske. Osim Luke Modrića, tada su ubijeni Stipe Zubak, Zorka Zubak, Ivan Maruna, Manda Maruna, Božica Jurčević i Martin Bužonja. Svi su bili starije dobi, a obdukcijski nalazi pokazali su da su ubijeni hicima iz vatrenog oružja, i to uglavnom s leđa.

Što se dogodilo s Jelićem i Gagićem od 2011. kada je Hrvatska tražila njihovo zamolbeno ispitivanje pa do danas, nije baš najjasnije, a 2021. istraga je proširena i na Badžu, koji je na kraju i optužen. Tereti se da je predvodio spomenutu specijalnu jedinu policije odgovornu za zločin, a prema iskazima nekih očevidaca, osobno je ubijao neke civile. Jedan od svjedoka kazao je da je Badžo ubio Modrićeva djeda. No Badžo je tijekom istrage pobijao taj iskaz, navevši da svjedok nije rekao tko je točno pucao ni tko je ubio Modrićeva djeda, te je tvrdio da on spomenutom jedinicom nije zapovijedao. Tvrdio je i da nije znao za zločine koje je opisao kao činove samovoljnih pojedinaca te je naveo da zločin nije mogao spriječiti. On je, inače, pobjegao u Srbiju pa u Australiju i vjerojatno će mu se suditi u odsutnosti. Neki mediji objavili su da je tijekom 2023. bio u Hrvatskoj, pa ako je to točno, nejasno je kako je ušao u zemlju jer bi za njim trebala biti raspisana tjeralica.

Što se pak ubojstva Modrićeva djeda tiče, o njemu su svjedočili očevici, od koji su se neki skrivali po šumi, a Modrićev djed im je donosio hranu. Nakon toga vraćao se kući kako bi pustio stoku na ispašu. Rođak Modrićevih koji se skrivao malo nakon starčeva odlaska vidio je dva automobila u kojima su bili pripadnici srpskih parapostrojbi. Čuo je da se automobil zaustavio, kako netko trči, nešto viče, a zatim prvo rafalnu, a potom pojedinačnu paljbu.

– Bio sam predaleko, tako da nisam vidio tko su ti ljudi. No bio sam uvjeren da je riječ o pripadnicima tzv. specijalnog voda milicije SAO Krajine. Otišli su u smjeru zaseoka, tamo se zadržali neko vrijeme te potom otišli put Obrovca – ispričao je taj svjedok.

Sljedeći dan rodbina je našla tijelo Luke Modrića. Rodbina ubijenih civila dostavila je i imena pripadnika srpskih parapostrojbi za koje je sumnjala da su sudjelovali u zločinu.

VIDEO Djed pretučenog dječaka u Vukovaru: Mislio sam da će mi srce puknuti. Nadam se da će centrala BBB-a reagirati na ovo