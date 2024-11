Turizma od kojeg hrvatski građani nemaju zarade ne treba ni biti

U organizaciji građanske inicijative “Spasimo male obiteljske iznajmljivače” u Zagrebu je organiziran skup nezadovoljstva pod nazivom “Da slobodi rada iznajmljivača, ne diskriminaciji, zabranama i porezima koji nas uništavaju” koji se održava pred najavljene izmjene Zakona o turizmu. Jedan od organizatora prosvjeda Vedran Tomić rekao nam je kako su prosvjed organizirali u nekoliko dana te da im je cilj bio da na prosvjedu okupe iznajmljivače iz cijele Hrvatske, u čemu su i uspjeli. Najavio je kako će sve svoje zahtjeve sutra na sastanku prenijeti i ministru turizma Tončiju Glavini te zahtijevati od njega da Vlada uzme u obzir i zahtjeve malih iznajmljivača kojih je na tisuće u cijeloj Hrvatskoj.

– Mi zastupamo sve od onih koji imaju jedan stan za najam do onih koji imaju kuće za odmor i više stanova za iznajmljivanje. Tražimo pravedno oporezivanje i da donja granica paušala bude nula eura, a onda neka svaka jedinica lokalne samouprave odredi koliki će taj porez iznositi ili ga neće biti. Protivimo se i porezu na nekretnine koje su već opterećene i kategorizirane. Smatramo kako će naplaćivanje po vrijednosti dodatno pospješiti zatvaranje objekata. Izričito smo protiv toga da sadašnji ili budući iznajmljivači moraju ishoditi nekakve suglasnosti drugih stanara, što je uostalom i protuustavno. Protivimo se bilo kakvim pokušajima usitnjavanja jer svi smo mi iznajmljivači – rekao je Tomić predstavljajući prijedloge inicijative.

Dodaje kako se sve ovo radi s ciljem da se barem 25 posto ležaja privatnih iznajmljivača zatvori kako bi se pogodovalo lancima stranih hotela da bi oni u konačnici imali veće profite. Smatra kako bi usvajanje ovakvog zakona onemogućilo gostima slabije platežne moći iz Hrvatske da odu barem tjedan dana na ljetovanje na Jadran. Istakao je i kako se iz Inicijative ne protive donošenju ograničenja za kapacitete, ali i da ono mora biti kumulativno i da se odnosi na sve pa i na hotele.

– Novi prijedlog zakona privatne iznajmljivače sputava, a u isto vrijeme pogoduje se stranim hotelskim lancima na način da se stimulira otvaranje novih hotela i da su investitori iznad tri milijuna eura tijekom deset godina oslobođeni poreza na dobit. Nije sramota zarađivati od turizma, a turizma od kojeg hrvatski građani nemaju zaradu ne treba niti biti – istakao je Tomić.

U isto vrijeme Barbara Marković iz Hrvatske udruge obiteljskog smještaja kaže kako oni s nadležnima već vode pregovore oko odredbi novina zakona o turizmu. – Mi smo za to da se sve stvari rješavaju za stolom i kroz razgovore. Jedan od naših prijedloga je da se uzmu u obzir oni koji imaju samo jedan stan za iznajmljivanje i da oni trebaju biti izuzetak u zakonu. Oni bi i dalje imali status iznajmljivača jer to je onda socijalna kategorija s obzirom na to da njihovi vlasnici od tih prihoda školu djecu i slično. Sve drugo je turistički biznis – izjavila je Marković nakon prve sjednice Vijeća za upravljanje razvojem turizma koje je konstituirano prema Zakonu o turizmu, a kojem je predsjedavao premijer Andrej Plenković.

Prosvjedi nepotrebni

Premijer je, govoreći o reformama u turizmu, rekao da, kada se govori o obiteljskom smještaju, da je smisao svih novina pomoći onima koji se stvarno bave turizmom. – Da se nastavilo po starom, u srcu sezone bismo u nadolazećim godinama imali i više od 40 posto praznih kapaciteta u obiteljskom smještaju, kao što je bio slučaj ove godine. Inače, dosad je turista bilo tri, noćenja jedan posto više nego lani, a prihodi će biti nikad bolji – rekao je Plenković.

Ministar Tonči Glavina rekao je kako je od 2016. godine obiteljski smještaj narastao za 180.000 kreveta te da je popunjenost i lani i ove godine slabija nego 2017. – Želimo zaustaviti novi napad na prostor, želimo osloboditi stambene zgrade za naše ljude, a svim najavljenim mjerama zapravo štitimo stvarne turističke domaćine. U protivnom, dogodine bismo mogli dobiti još 50.000 novih kreveta u obiteljskom smještaju – rekao je Glavina, dodajući kako su prosvjedi nepotrebni.

GALERIJA Prosvjed malih iznajmljivača: 'Ne rušite naše povratničke i obiteljske snove'