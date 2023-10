Kako im je to palo na pamet: Pogledajte gdje su u Zadru parkirali ovi turisti

Ovog ljeta, kao i svakog prethodnog, bilježili smo po hrvatskim gradovima incidente koje su napravili pojedini turisti . Neki su se gradovi, poput Splita, pokušali 'braniti' posebnim propisima i tablama s istaknutim kaznama za neprilična ponašanja, a neki se još uvijek ne snalaze. Oprezni smo da se naša gostoljubivost ne bi dovela u pitanje. No je li to baš treba tako? Postoji li granica i kod gostoljubivosti? I je li baš uvijek gost u pravu?

Zamislite da ste došli u Pariz automobilom, ne da vam previše šetati kako biste došli do poznatih znamenitosti, pa lijepo parkirate tik do Slavoluka pobjede. Ili vam je bez veze plaćati javni prijevoz pa automobilom dođete sve do Starogradskog trga u Pragu. Ne bi vam palo na pamet, je l' tako?

E pa turistima u Hrvatskoj često svašta pade na pamet, pa se tako neki do njih mrtvi hladni parkiraju nasred glavnog trga u Zadru. Jer eto, prvo tu se ne plaća parking, možda zato što to parking i nije, a i terasa za popit kavu na suncu prilično je blizu.

I nije ovo prvi incident koji je zabilježen od strane turista u Hrvatskoj. Možda je vrijeme da dobro promislimo o turističkoj strategiji, kakav i koliko turizma želimo imati, te je li nužno po svaku cijenu njegovati masovni turizam s pukim prebrojavanjem noćenja i dolazaka, a bez promišljanja eventualnih posljedica. Jer ako bi svaki tisućiti gost ovako parkirao, na ovakvom mjestu, kakvih je u Lijepoj našoj puno, vrlo brzo ne bismo imali znamenitosti s kojima se ponosimo i koje su vrijedne njegovanja i čuvanja.

