Trump se danas sastaje s Putinom: 'Naši odnosi nikad nisu bili lošiji'

Američki predsjednik Donald Trump napisao je u ponedjeljak na Twitteru, uoči sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, da američko-ruski odnosi nikad nisu bili lošiji.

"Naši odnosi s Rusijom NIKAD nisu bili lošiji, zahvaljujući mnogim godinama američke ludosti i gluposti", napisao je Trump uoči sastanka s Putinom.

To je pripisao "lovu na vještice" koji po njemu provodi FBI istragom oko ruskog miješanja u američke predsjedničke izbore 2016.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!