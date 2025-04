Trump: 'SAD su zaslužne za Panamski kanal, američkim brodovima treba omogućiti besplatan prolaz'

Službena potvrda

Priznanje iz Kremlja: Dokazi su bili sporadični, Moskva ih nije posebno spominjala, ali ni demantirala. Sve do sad

Od siječnja se s ukrajinske strane čuju tvrdnje kako u Kurskoj oblasti ima i sjevernokorejskih vojnika, Rusija to nije priznavala niti demantirala, no Maria Zaharova, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova, službeno je to potvrdila