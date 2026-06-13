Iran minirao ulaze do zaliha uranija? SAD tvrdi da je dogovor sve bliže

Poznati detalji sporazuma

SAD oborio Iranske dronove kod Hormuškog tjesnaca

Iran dodatno utvrdio lokacije s visokoobogaćeni uranijem

11:02 - Posljednjih tjedana Iran je dramatično pojačao napore da zatvori pristup svojim zalihama uranija gotovo dovoljne čistoće za izradu nuklearne bombe, namjerno urušavajući tunele i postavljajući eksplozivne mine na ulaze, prema pet izvora upoznatih s američkim obavještajnim podacima. Dolazak do otprilike pola tone visokoobogaćenog uranija sada je znatno teži, opasniji i vremenski zahtjevniji nego što je bio još prije samo mjesec dana, kada je Trump javno davao do znanja da bi mogao narediti američkoj vojsci da ga zaplijeni, rekli su izvori. Nova iranska utvrđenja dodatno kompliciraju predloženi sporazum Trumpove administracije s Teheranom o uklanjanju i uništavanju uranija, a taj potez otvara pitanja o tome tko će preuzeti opasan zadatak njegova iskopavanja, piše CNN.

Trump je više puta izjavio da je osiguravanje tog materijala prioritet za SAD u aktualnim pregovorima o okončanju rata i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, koji je Iran zapravo zatvorio. Prema riječima visokog dužnosnika administracije koji je u petak izvijestio novinare, dvije strane sve su bliže dogovoru prema kojem bi Iran morao predati svoj obogaćeni uranij SAD-u. Prema tom dužnosniku, uranij bi bio uništen na licu mjesta, a zatim iznesen iz zemlje. No američki i iranski dužnosnici iznijeli su proturječne prikaze okvirnog dogovora, a njegovi precizni uvjeti i dalje su nejasni. Navodni tekst nacrta sporazuma procurio je u petak u jednu poluslužbenu iransku novinsku agenciju, što je izazvalo Trumpov ljutit ispad na društvenim mrežama.

Čak bi i samim Irancima, reklo je nekoliko izvora, uklanjanje obogaćenog materijala sada bilo teško i opasno. Bilo bi potrebno teško građevinsko iskapanje i razminiranje, što je teško i rizično. "Ako je ovo izvješćivanje točno, to bi definitivno zakompliciralo dohvaćanje visokoobogaćenog uranija", rekao je Scott Roecker, koji je od 2017. do 2021. vodio Ured za uklanjanje nuklearnog materijala pri Nacionalnoj upravi za nuklearnu sigurnost. To bi Iranu također moglo pružiti priliku da prikrije svoje napore u pogledu poštovanja dogovora. Ako pregovarači "zatraže da Iran donese cijelu zalihu na središnju lokaciju radi provjere i naposljetku uklanjanja ili razrjeđivanja materijala", time bi se na Teheran stavio teret da pristupi obogaćenom uraniju i "dostavi potpun inventar", rekao je Roecker.

No, "u takvom scenariju brinuo bih se da bi Iran mogao tvrditi kako je neki dio visokoobogaćenog uranija nedostupan", rekao je Roecker. Međunarodna zajednica vjeruje da se većina zaliha nalazi u urušenim tunelima u nuklearnom kompleksu Isfahan u središnjem Iranu, dok se dio dodatnog materijala čuva na drugim lokacijama. Sredinom svibnja vojska je bila spremna provesti operaciju zapljene nuklearnog materijala, no ona je naposljetku ocijenjena previše rizičnom, kako je CNN ranije izvijestio.

No u razdoblju nakon toga Iran je dodatno utvrdio lokacije na kojima se, vjeruje se, njegov visokoobogaćeni uranij nalazi zakopan pod zemljom. Trump je ranije priznao opasnu prirodu nasilnog dohvaćanja uranija, a u svibanjskom gostovanju na Fox Newsu izrazio je sumnju da bi Iranci ikada mogli pristupiti zakopanom nuklearnom materijalu i izvući ga bez da ih otkriju američke obavještajne službe. "Znamo točno što se događa", rekao je Trump govoreći o toj lokaciji. "Nitko mu se nije ni približio". No javno raspravljajući o uraniju kao mogućoj meti, primijetila su dva izvora, predsjednik je možda Iranu dao poticaj da bolje zaštiti vlastitu imovinu.

Sada, čak i ako sporazum između Teherana i Washingtona bude potpisan idućeg tjedna, očekuju se dodatni tehnički pregovori kako bi se razradili detalji budućnosti iranskog nuklearnog programa. Uklanjanje uranija iz zemlje vjerojatno bi zahtijevalo angažman specijaliziranog mobilnog postrojenja za uranij koje bi organizirala Nacionalna uprava za nuklearnu sigurnost u Nacionalnom laboratoriju Oak Ridge u Tennesseeju.

10:50 - Američka vojska je kasno u petak rekla da je "oborila" nekoliko iranskih bespilotnih letjelica koje su napadale brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacom nakon što su dvije zemlje ranije signalizirale da se sporazum o okončanju rata približava. "Iran je lansirao više jednosmjernih napadačkih dronova u pokušaju da pogodi komercijalne brodove koji prolaze Hormuškim tjesnacem", napisalo je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) u objavi na društvenoj platformi X. "Američke snage su ih sve oborile u proteklim satima dok se promet u tjesnacu odvija neometano. Međunarodni trgovinski koridor ostaje otvoren za prolaz".

Američka vojska nije pružila daljnje pojedinosti. Američki predsjednik Donald Trump je ranije ovog tjedna rekao da američka vojska pomaže naftnim tankerima i komercijalnim brodovima da prođu kroz Hormuški tjesnac u sklopu, kako je rekao, "tajne misije" radi zadržavanja ključnog pomorskog prolaza otvorenim. Prema izvješću Britanske službe za pomorske trgovačke operacije (UKMTO), manje od 10 brodova svakoga dana prolazi tjesnacem. Prije nego što je Iran gotovo posve blokirao prolaz kako bi odgovorio na američko-izraelsku ofenzivu, tjesnacem je svakoga dana prolazilo oko 130 brodova, ističe se u izvješću.

Hormuški tjesnac je i dalje jedan od najvažnijih tranzitnih pravaca za energente te na njega otpada značaja udio svjetske nafte i ukapljenog zemnog plina. SAD i Iran signalizirali su ranije u petak da se sporazum o okončanju rata približava, dok je viši dužnosnik američke administracije rekao da se obje strane slažu s dokumentom te da Washington očekuje potpisivanje inicijalnog sporazuma nadolazećih dana. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je da su promjene još moguće, no da okvirni sporazum daje do znanja da je njegova zemlja izišla snažnija iz rata.

"Iran je pobjednik rata sa SAD-om", rekao je na državnoj televiziji. Arakči je rekao da će Iran djelovati s Omanom kako bi zadržao kontrolu nad prometom kroz tjesnac, koji je prije rata služio za prijevoz petine globalnih zaliha nafte i plina. "Naš mač uvijek će visiti nad Hormuškim tjesnacem", rekao je. Takozvani memorandum sporazumijevanja poziva na otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka, rekli su izvori obje strane.