Trumpove godine nisu ono što brine medicinske stručnjake, iza toga je nešto možda puno opasnije

Donald Trump slavi 80. rođendan, nakon više od godinu dana vidljivih simptoma tipične za osamdesetogodišnjaka, modrica na rukama, otečenih gležnjeva i nogu te trenutaka kada je viđen kako drijema tijekom sastanaka i javnih događanja. Međutim, medicinski stručnjaci upozoravaju da Amerikance ne bi trebale najviše brinuti te vidljive promjene ili sama dob, već ponašanje koje pokazuje tijekom svog drugog mandata. "Nije problem što ima 80 godina, ali nemojmo ignorirati crvene zastavice na terenu“, rekao je dr. Henry Abraham, profesor emeritus psihijatrije na Tufts University School of Medicine i dobitnik Nobelove nagrade, u razgovoru za The Independent. "Postoje ljudi u osamdesetima i devedesetima koji su potpuno lucidni", kazao je.

Abraham, koji naglašava da nikada osobno nije pregledao predsjednika i ne postavlja dijagnozu, izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog činjenice da Trump ima pristup nuklearnim kodovima. "Ako pogledate sve što je rekao, učinio i što je primijećeno tijekom desetljeća, pojavljuju se određeni znakovi i simptomi koji su upozorenja za vođenje predsjedništva u budućnosti", kazao je. "Slaba kontrola impulsa, slaba kontrola bijesa, nesanica noću, neprestana agresija prema percipiranim neprijateljima. Sve to zajedno, a onda mu date nuklearni nogomet – jasno je zašto smo zabrinuti", kazao je.

Bijela kuća nije odgovorila na upite o predsjednikovom zdravlju, ali je u priopćenju odbacila zabrinutost medicinskih stručnjaka. "Predsjednik Trump je najbistriji, najpristupačniji i najenergičniji predsjednik u američkoj povijesti, a svi takozvani medicinski stručnjaci koji se bave dijagnozama iz fotelje ili lažnim nagađanjima iz političkih razloga očito krše Hipokratovu zakletvu", rekao je rekao je glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle

Tijekom prošle godine spekulacije o Trumpovom zdravlju potaknute su fotografijama modrica na rukama, otečenih nogu i osipa na vratu. U ožujku je primijećen jarko crveni osip na vratu koji se širio od uha prema zatiljku. Predsjednikov liječnik, kapetan mornarice Sean Barbabella, tada je izjavio da Trump koristi uobičajenu kremu za preventivno liječenje kože. Prošle godine glasnogovornica Karoline Leavitt objavila je da je Trumpu dijagnosticirana kronična venska insuficijencija zbog otečenih donjih ekstremiteta. Modrice na rukama objasnila je čestim rukovanjem i redovitom upotrebom aspirina kao dijela kardiovaskularne prevencije.

Dr. Rosanne Leipzig, profesorica emerita gerijatrije i palijativne medicine na Icahn School of Medicine at Mount Sinai, rekla je da nije pretjerano zabrinuta ovim simptomima jer su uobičajeni kod starijih osoba. "Previše uzima aspirina, a koža starijih ljudi postaje tanja. Gubi se potkožno masno tkivo pa lakše nastaju modrice. Svatko tko je veći dio života proveo stojeći ima problema s venama", objasnila je.

Trump je prošlog mjeseca postavio novi rekord, pregledalo ga je čak 22 specijalista, gotovo dvostruko više nego ranije. Njegov liječnik Barbabella naveo je da Trump "ostaje u izvrsnom zdravstvenom stanju, s jakim srčanim, plućnim, neurološkim i općim fizičkim funkcijama". Međutim, kritičari smatraju da izvještaj Bijele kuće nedostaje ključnih detalja. Dr. Leipzig ističe da je mentalni statusni pregled ono što najviše zabrinjava. "Pitanja koja bi ljudi željeli dobiti odgovor su: Hoće li vjerojatno doživjeti kraj mandata? Ili postoji rizik od velikog moždanog udara i sličnih problema?", kaže.

Abraham i Leipzig bili su među 36 medicinskih stručnjaka koji su prošlog mjeseca potpisali pismo u kojem upozoravaju da je Trump 'sve veća opasnost za javnost'.

Abraham dovodi u pitanje "savršene rezultate" na Montreal Cognitive Assessment testu (30/30). "Tko radi tri ili četiri takva testa u 18 mjeseci? To klinički nije indicirano. Trebaju nam detaljnije neuropsihološke evaluacije", rekao je.

Leipzig dodaje da pravi uvid u stanje pacijenta dolazi iz ponašanja, govora, kontakta očima i raspoloženja – što izvještaj nije detaljno opisao. Abraham je također primijetio da Trump danas koristi znatno jednostavniji jezik nego prije 30 godina, te upozorava na moguću konfabulaciju (stvaranje lažnih sjećanja) tijekom dugih i zamršenih govora.

Trump je često viđen kako drijema tijekom važnih događanja, uključujući nedavnu NBA utakmicu. Iako tvrdi da mu malo sna dostaje, često je aktivan na Truth Socialu duboko u noć. Leipzig kaže da ovakvi obrasci spavanja nisu uobičajeni za osamdesetogodišnjake. Preporučeni san za muškarca njegovih godina je 7 do 8 sati. Abraham je posebno zabrinut zbog izražene narcisoidnosti i grandioznosti: "Ima stupanj samozaljubljenosti koji bi zaslijepio i narcisa. Uz to, grandiozan ipogled na sebe – 'Mogu učiniti što god želim'. To uključuje i pokretanje nuklearnog rata", dodao je.

Na pitanje što želi za 80. rođendan, Trump je rekao: "Mir za svijet, OK? Mir za svijet". Istog dana zaprijetio je da će bombrdirati Iran. Iako Bijela kuća tvrdi da je Trump u odličnoj formi, medicinski stručnjaci pozivaju na transparentniju i detaljniju procjenu predsjednikove sposobnosti za obavljanje dužnosti.