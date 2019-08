Trump osudio 'rasizam, netrpeljivost i bjelački šovinizam'

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je, nakon najnovijeg slučaja masovne pucnjave i ubojstva, po posljednjim podacima, 21 osobe, rekao da Amerikanci moraju "osuditi rasizam, netrpeljivost i bjelački šovinizam".

U subotu je 21-godišnji mladić, osumnjičeni Patric Crusius, upao u robnu kuću Walmart u El Pasu i pobio 20 ljudi, a još toliko ranio. Vlasti napad vode kao slučaj domaćeg terorizma, uz zaključak da je krvoproliće bilo rasno motivirano.

"Te se zlokobne ideologije moraju poraziti. Mržnji nije mjesto u Americi. Mržnja izopačuje um, razara srce i proždire dušu", poručio je Trump.

Također je pozvao na reformu zakona o mentalnim bolestima kako bi se lakše identificirale mentalno nestabilne ličnosti, a također je zatražio smrtnu kazne za počinitelje masovnih ubojstava i zločina iz mržnje.

"Moramo se pobrinuti da oni koji predstavljaju rizik za javnu sigurnost nemaju pristup vatrenom oružju", rekao je Trump. "Mentalne bolesti i mržnja povlače okidač a ne pištolj", ustvrdio je.

Trump je ranije u ponedjeljak pozvao na usvajanje zakon koji će propisati stroge provjere kupaca oružja, no u svom obraćanju u Bijeloj kući nije naveo pojedinosti kada će to zatražiti niti je to bila središnja točka njegovog govora.

Trump je, kako je dodao, dao i naputke ministarstvu pravosuđa da surađuju s lokalnim vlastima i medijskim kompanijama kako bi se počinitelji masovnih pucnjava otkrili prije nego napadnu i počine zločin. Smatra da su internet, društvene mreže i nasilne video igrice pridonijele radikalizaciji ljudi.