Trumpovu kontroverznu izjavu s inauguracije treba shvatiti ozbiljno, a mogla bi otvoriti i Pandorinu kutiju

Tijekom svog inauguracijskog govora američki predsjednik Donald Trump istaknuo je da će Amerika pod njime biti zemlja koja se širi, eksplicitno dodavši da govori i o teritorijalnom proširenju. – Sjedinjene Države ponovno će smatrati rastućom nacijom: onom koja povećava svoje bogatstvo, širi svoj teritorij, gradi svoje gradove, podiže naša očekivanja i nosi našu zastavu u nove i lijepe horizonte. I slijedit ćemo svoj usud do zvijezda, lansirajući američke astronaute da posade zvijezde i pruge na planetu Marsu – rekao je u svojem inauguracijskom govoru Trump. Postavlja se pitanje kakve će posljedice ove izjave imati na globalni poredak te hoće li ohrabriti druge zemlje – Kinu, Rusiju, Tursku – koje također imaju teritorijalne ambicije prema drugim zemljama.

Kanadska odbijenica

Jedna je to od teza koju je Trump izlagao od izbora do inauguracije, koja je najviše okupirala svjetsku javnost, uz planove da se promptno okonča rat u Ukrajini. Govorio je i o povećanju teritorija Sjedinjenih Država, pa čak i o tome da im se doda 51. država – Kanada.

– Riješite se te umjetno iscrtane linije, pa pogledate ono što izgleda tako kako izgleda, a to bi bilo bolje i za nacionalnu sigurnost. Kanada i Sjedinjene Države, to bi doista bilo nešto! – rekao je Trump na nedavnoj konferenciji za novinare na svojem floridskom imanju Mar-a-Lago. Na to je reagirao ondašnji kanadski premijer Justin Trudeau, kojega je Trump nazvao “guvernerom”. – To se neće dogoditi – rekao je Trudeau.

Trumpovu ideju, međutim, ne treba zanemarivati. On ima ozbiljne primjedbe na Kanadu vezano za krijumčarenje fentanila. Američka carina, naime, navodi američku granicu s Kanadom kao područje na kojem se krijumčari ta droga i sastojci za njezinu proizvodnju, ali ni približno toliko koliko prođe kroz meksičku granicu. Riječ je tek o dijelu ukupne količine, no Trump kanadsku vladu svejedno optužuje ne čini dovoljno kad je riječ o tom problemu. I tu vrijedi napomenuti da se sjeverni američki susjed i sam teško bori s epidemijom zloporabe tog sintetskog narkotika.

Tu je i obećanje da će pod američku kontrolu vratiti Panamski kanal. – Jako se loše s nama postupa od bedastog davanja tog poklona koji nikada nismo ni trebali dati, a obećanje koje nam je Panama dala je prekršeno – kazao je Trump tvrdeći kako ta srednjoamerička država na čijem je teritoriju Panamski kanal previše naplaćuje prolaz plovilima američke vojske.

– Povrh svega, Panamskim kanalom upravlja Kina. A nismo ga dali Kini, dali smo ga Panami i uzimamo ga natrag – kazao je Trump. Panama je od prolaza brodova kanalom prošle godine zaradila pet milijardi dolara. Čak 23,6 posto godišnjeg prihoda te zemlje dolazi od kanala i tvrtki koje pružaju usluge vezane za nj. Panamci su svjesni da SAD začas može zauzeti taj kanal jednostavno zato što – nemaju svoju vojsku. Ali ističu i da kanal nitko nije predao, već da je on vraćen Panami pregovorima koji su počeli 1977. i konačno finalizirani 1999. godine.

No Trumpa i njegova državnog tajnika Marca Rubija brine što postoje dvije hongkonške, dakle kineske tvrtke koje operiraju na jednoj i drugoj strani kanala – Hutchison Wampoa i Cristobal. Odmah se javila Rusija, koja je upozorila da kanal Panami pripada zakonito te da ga SAD ne smije pokušati zauzeti ni vojnim ni gospodarskim putem.

Najprije je novi/stari američki predsjednik izrazio želju da Sjedinjene Države dobiju Grenland. Tom najavom postigao je jedan cilj jer je Danska, u čijem je Grenland sastavu, praktički trenutačno znatno podigla razinu proračunskih sredstava za obranu, a to je ono što bi Trump želio od svih članica NATO-a. Da bi ovih dana ideja zauzimanja Grenlanda postala i konkretnija.

– Trebamo ga zbog međunarodne sigurnosti. I siguran sam da će se Danska složiti s obzirom na to da je jako puno košta to što ga održava i zadržava. A nama je on nužan, i to ne samo zbog međunarodne sigurnosti. Imate tamo gomilu ruskih brodova, ali i kineskih, ratnih, a Danska to ne može zadržati – rekao je Trump odmah nakon što je sjeo u Ovalni ured, doduše ne i u svojem inauguracijskom govoru. Ideju su još prije žestoko odbacile i Danska i čelnici Grenlanda očito tako odbacujući, barem zasad, ideju o referendumu o odcjepljenju od Danske.

Sama se Rusija, dakle, javila u povodu najava o Panamskom kanalu, ne smatrajući nimalo problematičnim da uvjetuje prekid rata preuzimanjem barem dijela ukrajinskog teritorija, ako ne cijele Ukrajine. Ako je takav dogovor ono na što Trump misli, tko jamči da se Rusija neće odlučiti i na druge teritorije drugih država? Poznato je kako je Arktički krug često spominjan kao mjesto najvećih napetosti velikih sila koje su tamo čak i u neposrednom vojnom kontaktu, koji do sada ipak nije rezultirao sukobom. Ali, takvi američki potezi na ruku bi išli i Trumpovu prijatelju Benjaminu Netanyahuu, koji očito ima namjeru zauzeti cijeli teritorij Palestine.

A slično bi se moglo dogoditi i s dijelovima Sirije, za koje je sasvim sigurno zainteresirana i Turska. Zbog Panamskog kanala prozivana Kina po toj logici mogla bi ustvrditi kako onda nema problema da ona zauzme Tajvan. Ali, South China Morning Post podsjeća da su Kinezi na Panamskom kanalu prisutni na način koji Trump ne spominje – njihovi su radnici kanal i gradili, pri čemu ih je na tisuće tamo i ostalo umirući na tom teškom poslu. Trump bi mogao biti problem i na kućnom pragu jer je Nicolas Maduro izrazio ambiciju da njegova Venezuela zauzme regiju Essequibo, koja pripada Gvajani, ali je Venezuela već godinama prisvaja.

Pitanje “širenja na Mars”

Upitno je koliko je realna i Trumpova zamisao o “širenju na Mars”. U tom bi se slučaju odustalo od planova o vraćanju čovjeka na Mjesec, na što je u projektu Artemis NASA već potrošila 93 milijarde dolara. Ta želja, ponajprije Elona Muska, ni tehnički se ne čini suvislom jer je korak na Mjesecu preduvjet za put na Mars uz pomoć današnjih tehnologija. K tome je jedna raketa njegova Starshipa kojim namjerava do Marsa i eksplodirala nekoliko dana prije inauguracije pa je projekt NASA prizemljila dok se ne vidi o čemu je riječ.

>> FOTOGALERIJA Ovo su najbolji memeovi o američkoj inauguracija: Melaniju Trump usporedili s crtanim likom