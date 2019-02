'Trump je rasist i varalica, a lagao je i o Rusima'

Michael Cohen, bivši odvjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, uoči današnjeg svjedočenja u Kongresu o nekolicini kriminalnih djela koja se povezuju s Trumpom, kazao je da je predsjednik “rasist, varalica i lažov”. Kako je Cohen bio insajder upućen u brojne poteze koje je vukao Trump, najavio je kako će pred Kongresom otkriti sve što zna o aferama koje Trumpa prate sve od početka kampanje. Nastradati bi mogao i njegov sin Donald Jr., koji je ispisao ček za ušutkavanje porno zvijezde Stormy Daniels s kojom je Trump imao avanturu. Federalni tužitelji već su kazali da ta isplata izravno krši zakon o financiranju kampanje. Uz to, Cohen je čuo kako sin Trumpu govori da je sastanak s Rusima već organiziran i kako će biti prisutan i jedan odvjetnik.

“Rekao mi je neka lažem”

Ozbiljniji dio svjedočenja tiče se veza između Moskve i Trumpovog predizbornog stožera i mogućeg utjecaja na predsjedničku kampanju Hillary Clinton, ali i na sam ishod predsjedničkih izbora održanih u studenom 2016. godine. Cohen je svjedočio razgovoru između Trumpa i Rogera Stonea, njegovog dugogodišnjeg prijatelja i savjetnika, koji je netom bio razgovarao sa šefom WikiLeaksa Julianom Assangeom, koji je kazao kako će za dva, tri dana u javnost pustiti gomilu elektronske pošte koja će kompromitirati njegovu protivnicu Hillary Clinton i to samo nekoliko dana uoči konvencije Demokratske stranke. – Nije li to fantastično – uzviknuo je tada Trump pred svojim suradnicima među kojima je bio i Cohen. On je do sada tvrdio da nije imao pojma o hakiranju Demokratske stranke i Hillary Clinton. Američke obavještajne agencije već neko vrijeme tvrde da su tu elektronsku poštu hakirali Rusi i proslijedili je Assangeu.

Pokazat će i dokumente

Cohen, koji je već zaradio zatvorsku kaznu zbog laganja u Kongresu o Trumpovim vezama s Rusima i ilegalnim isplatama, u svojim bilješkama za svjedočenje napisao je kako mu je Donald Trump, doduše neizravno, kazao kako bi trebao lagati pred Kongresom i tvrditi da nikada nije čuo za nekakav sastanak s Rusima u Trump Toweru u New Yorku.

“U razgovorima koje smo vodili tijekom kampanje, u vrijeme kada sam ja u njegovo ime intenzivno pregovarao s Rusima, on bi me znao pogledati izravno u oči i kazati kako nikakvih poslova s Rusima nije bilo. Istodobno, obratio bi se američkom narodu suvereno lažući da on nema nikakvih veza s Kremljom”, napisao je Michael Cohen uz napomenu da je iz Trumpovih riječi upućenih njemu itekako bilo jasno kako od njega očekuje da laže pred Kongresom.

Cohen će saslušanje potkrijepiti i dokumentima, prvenstveno bankovnim izvodom o uplati Stormy Daniels za šutnju, kao i o uplatama koju su dobili on i neki drugi zato što su uspješno obavili taj posao.

>>Tomislav Krasnec o aferi Donalda Trumpa