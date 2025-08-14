Naši Portali
TAJNI SUSRET ALJASKE

Trump: “Sada vjerujem da će se dogovoriti, uskoro ćemo saznati”

Donald Trump i Vladimir Putin na summitu u Helsinkiju
Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/Ilustracija
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
14.08.2025.
u 18:09

"Ovisno o tome što se dogodi s mojim sastankom, zvat ću predsjednika Zelenskija, i idemo ga dovesti onamo gdje ćemo se sastati, gdje god to bilo", rekao je Trump.

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je rekao da vjeruje da će njegov ruski kolega Vladimir Putin pristati na dogovor te da je prijetnja sankcijama protiv Rusije vjerojatno potaknula Moskvu da zatraži sastanak. Trump će se u petak sastati s Putinom na Aljasci.

Američki predsjednik je kazao da nije siguran može li se odmah postići prekid vatre, ali je izrazio interes za posredovanjem u mirovnom sporazumu. "On je zaista, sada vjerujem, uvjeren da će se dogovoriti, dogovorit će se. Mislim da hoće, a uskoro ćemo saznati", rekao je Trump u intervjuu za Fox News Radio. Putin je ranije u petak rekao da Sjedinjene Američke Države ulažu "iskrene napore" kako bi se okončao rat u Ukrajini i natuknuo da bi Moskva i Washington mogli postići sporazum o nuklearnom naoružanju u sklopu širih nastojanja za jačanjem mira.

Trump je u intervjuu također spomenuo da razmišlja o trima mjestima za naknadni sastanak s Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem iako je istaknuo da drugi sastanak nije zajamčen. "Ovisno o tome što se dogodi s mojim sastankom, zvat ću predsjednika Zelenskija, i idemo ga dovesti onamo gdje ćemo se sastati, gdje god to bilo", rekao je Trump.

