Trump i Bijela kuća će pričekati s cijepljenjem, osim ako to nije potrebno

Američki predsjednik Donald Trump je kasno u nedjelju natuknuo da će dužnosnici Bijele kuće još pričekati s cijepljenjem, nekoliko sati nakon što su mediji pisali da će cjepivo primiti unutar deset dana.

Trump je kasno u nedjelju navečer na Twitteru napisao da je zatražio „prilagodbu“ planova cijepljenja zaposlenika Bijele kuće.

"Ljudi koji rade u Bijeloj kući trebali bi primiti cjepivo kasnije u programu, osim ako je to naročito potrebno“, napisao je republikanski predsjednik na odlasku, dodavši kako „on nije u rasporedu za primanje cjepiva, no da se raduje tome kad za to dođe pravo vrijeme“.

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you!